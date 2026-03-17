Cum a ajuns să arate blocul din Rahova, la exact 5 luni de la explozia din 17 octombrie 2025

Se împlinesc cinci luni de la explozia blocului din Rahova, iar imobilul arată exact la fel. Cetățenii sunt revoltați că autoritățile nu au făcut nimic pentru a le ajuta pe familiile greu încercate.

Cum arată blocul din Rahova la fix 5 luni de la explozia din 17 octombrie 2025

Pe 17 octombrie 2025, o explozie puternică la un bloc din cartierul bucureștean Rahova lăsa mai multe familii fără case și ucidea suflete nevinovate. Astăzi, 17 martie, 2026, blocul arată exact la fel, iar autoritățile nu au făcut nimic în acest sens.

O femeie a făcut o postare pe Facebook, în acest sens, în care și-a exprimat nemulțumirea cu privire la acest incident.

„Am avut drum prin Rahova zilele astea.

Blocul bubuit e la fel. Dar avem de dat în slavă, acceptăm toate manipulările. Cetățenii? Care cetățeni? Aaa…vin americanii să îl repare… sau vin alții să modeleze mai multe pe același design.

E din ce în ce mai rău! Cred că nu a fost orașul ăsta așa niciodată de când mă știu eu născută în el. Să dăm în slavă energie, nu că nu ne-au luat-o pe toată în ultimii 4 ani și ne dau ei drone. Să modeleze blocuri, probabil”, a postat aceasta pe Facebook.

SURSA FOTO

facebook @ Sanda Ionescu

