Mara Răducanu
17 oct. 2025, 16:14, Actualitate
Explozia puternică din cartierul Rahova a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Detaliul prezentat este unul înspăimântător, deoarece energia exploziei a fost estimată ca fiind similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml, după cum a anunţat instituţia vineri, printr-o postare pe Facebook.

Reamintim că o explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Cel puțin 3 persoane au murit, iar 13 victime au fost duse de urgență la spital, printre acestea fiind doi copii, de 12 şi 17 ani.

Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în apropiere, a fost evacuat. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că „blocul este cu risc de colaps”, fiind evacuat total. Zona va rămâne închisă.

Două dintre stațiile seismice instalate pe teritoiul Bucureștiului au detectat și înregistrat explozia

„Explozia puternică din cartierul Rahova (București), înregistrată de stațiile seismice ale INFP
Două dintre stațiile seismice instalate pe teritoiul Bucurestiului au detectat și înregistrat explozia puternică din cartierul Rahova.

  • Stația BFER, situată în cartierul Ferentari,
  • Stația BUC, instalată la Observatorul Seismologic Cuțitul de Argint.
  • Energia exploziei a fost estimată ca fiind similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml.

Aceste integistrări subliniază eficiența și necesitatea acestor instrumente esențiale în monitorizarea în timp real a mișcărilor solului, fie că este vorba de cutremure naturale sau evenimente antropice”, a precizat INFP.

ANRE face un control la Distrigaz Sud Reţele

Oamenii povestesc că explozia a fost atât de puternică, încât geamurile de la balcon au fost sparte, iar multe uși de la intrarea în apartamentele din bloc au fost pur și simplu smulse.

ANRE a făcut vineri, un control la Distrigaz Sud Reţele, pentru a verifica dacă intervenţia la blocul afectat de o explozie, în Sectorul 5 al Capitalei, a respectat prevederile legale, dar şi la firmele care au verificat echipamentele care consumă gaze.

Alimentarea cu gaze fusese sistată, joi, de operatorul de distribuţie, în urma unei sesizări, şi fusese pus sigiliu, dar vineri, cu puţin înainte de explozie, în urma unei noi sesizări, s-a constatat că sigiliul era rupt.

”Preşedintele ANRE, George Niculescu, a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Reţele pentru a verifica dacă modalitatea de acţiune/intervenţie a operatorului de distribuţie a respectat prevederile legale, precum şi asupra firmelor care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din respectivul loc de consum. Echipele de control se află pe teren în acest moment”, a transmis, vineri, ANRE.

Cele două ipoteze pe care merg anchetatorii după tragedia din Rahova

În acest moment, anchetatorii ar avea două piste de anchetă în lucru în ceea ce privește cauzele exploziei din blocul din București, potrivit unor surse judiciare. O primă ipoteză urmărită ar fi aceea aceea că un locatar din bloc ar fi dat drumul la instalația generală de gaze, fără să aibă acest drept, după ce alimentarea a fost oprită de Distrigaz.

Sursă foto: Colaj Gândul

Proprietarii de apartamente riscă AMENZI de 100.000 lei dacă nu respectă o lege din anul 2018. Ce trebuie să facă pentru a evita penalizarea
În ce situații excepționale pot să beneficieze părinții cu copiii înscriși la grădiniță sau la școală de zile libere PLĂTITE de angajator
Mirel Rădoi l-a DISTRUS pe Mircea Lucescu. „Nu am crezut că un selecționer poate face asta. E șocant. Nu am mai întâlnit așa ceva”
UE nu se opune organizării SUMMITULUI Trump-Putin la Budapesta, dar pune condiții asupra procesului de pace. „Poziția noastră este cunoscută”
Energy Now – Politici europene în domeniul energiei și impactul lor asupra României
Când ar putea avea loc întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta. Peskov: „Sunt multe întrebări”