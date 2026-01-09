Cum a ajuns un tânăr român proiectant la Ferrari, în Italia. Compania a sunat la liceul său din Târgu Mureș și i-a felicitat pe profesori

Profesorii de la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș au fost felicitați de producătorul Italian de mașini sport Ferrari, pentru modul în care au pregătit un absolvent care se numără acum printre cei mai apreciați proiectanți ai companiei, scrie Agerpres.

„Elevii făceau practică la o firmă italiană, aici, la Târgu Mureș, iar unul dintre ei s-a evidențiat mai mult decât ceilalți. Era un elev care a fost și la Olimpiada Națională pe profil mecanic. Atâta au insistat cei de la firmă, încât absolventul nostru nu a mai mers la facultate, a rămas și a lucrat acolo ca proiectant. După o perioadă, cred că după un an, a fost trimis în Italia, iar acum este proiectant la Ferrari. Și bucuria noastră cea mai mare a fost când ne-au sunat din conducerea firmei să ne felicite. E ceva să te sune de la Ferrari și să te felicite pentru modul în care ai știut să pregătești un astfel de un elev! De aceea zic, nu sunt mulți ca el, dar sunt și asta înseamnă că dacă îți dorești și vrei, poți, pentru că se poate să faci carieră și absolvind un liceu tehnologic”, a declarat directoarea Liceului Tehnologic ‘Gheorghe Șincai‘ din Târgu Mureș, Antoaneta Maria Răucă, potrivit sursei citate.

Directoarea liceului mureșean a afirmat că tinerii numai să își dorească să urmeze o meserie, deoarece au cu cine să se pregătească, iar la „Gheorghe Șincai”, pe lângă reparațiile capitale recente, este și o bază logistică unică în țară.

„În toate liceele tehnologice există profesori care se străduiesc și doresc să scoată buni profesioniști. Iar bucuria noastră cea mai mare este când vedem că absolvenții sunt bine, fie că sunt mecanici auto, fie că lucrează în construcții, deși calificarea aceasta la noi nu este, dar atât de mult îmi doresc să-i văd și în alte locuri de muncă, tehnice, nu doar casieri la vreun supermarket sau agenți de pază. Ei se pregătesc pentru cu totul altceva, dar asta înseamnă să știe și să-și dorească să muncească în meseria învățată”, a subliniat Antoaneta Maria Răucă.

Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș a beneficiat de un amplu proces de reabilitare, care este aproape finalizat.

„Spunem cu mândrie că suntem, probabil, cea mai modernă școală din județ. Vă invit să vedeți laboratorul de diagnosticare auto, care a fost dotat cu ajutorul Primăriei Municipiului Târgu Mureș. Toți cei care ne vizitează spun că asemenea dotări nu prea se mai găsesc la nivel național. Aceste lucruri vrem să le arătăm: în ce proiecte suntem implicați, câte activități extrașcolare avem, câte oportunități au elevii să facă și altceva decât orele obișnuite. În plus, atmosfera din școală este foarte plăcută și prietenoasă”, a mai spus directoarea școlii, Antoaneta Maria Răucă.

Unii elevi din școala aceeasta susțin că își doresc să practice o meserie în domeniul în care se pregătesc, însă faptul că un fost coleg de-al lor face carieră tocmai la Ferrari le dă acum și alte perspective asupra viitorului lor profesional.

Autorul recomandă:

Exor și familia Ferrari prelungesc pactul acționarilor. Părțile au drepturi reciproce de primă ofertă în cazul transferurilor de acțiuni Ferrari