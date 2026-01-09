Prima pagină » Actualitate » Cum a ajuns un tânăr român proiectant la Ferrari, în Italia. Compania a sunat la liceul său din Târgu Mureș și i-a felicitat pe profesori

09 ian. 2026, 16:24, Actualitate
Profesorii de la Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș au fost felicitați de producătorul Italian de mașini sport Ferrari, pentru modul în care au pregătit un absolvent care se numără acum printre cei mai apreciați proiectanți ai companiei, scrie Agerpres.

Elevii făceau practică la o firmă italiană, aici, la Târgu Mureș, iar unul dintre ei s-a evidențiat mai mult decât ceilalți. Era un elev care a fost și la Olimpiada Națională pe profil mecanic. Atâta au insistat cei de la firmă, încât absolventul nostru nu a mai mers la facultate, a rămas și a lucrat acolo ca proiectant. După o perioadă, cred după un an, a fost trimis în Italia, iar acum este proiectant la Ferrari.

Și bucuria noastră cea mai mare a fost când ne-au sunat din conducerea firmei să ne felicite. E ceva te sune de la Ferrari și te felicite pentru modul în care ai știut pregătești un astfel de un elev!

De aceea zic, nu sunt mulți ca el, dar sunt și asta înseamnă dacă îți dorești și vrei, poți, pentru se poate faci carieră și absolvind un liceu tehnologic”, a declarat directoarea Liceului Tehnologic ‘Gheorghe Șincai‘ din Târgu Mureș, Antoaneta Maria Răucă, potrivit sursei citate.

Directoarea liceului mureșean a afirmat că tinerii numai să își dorească să urmeze o meserie, deoarece au cu cine să se pregătească, iar la Gheorghe Șincai”, pe lângă reparațiile capitale recente, este și o bază logistică unică în țară.

În toate liceele tehnologice există profesori care se străduiesc și doresc scoată buni profesioniști. Iar bucuria noastră cea mai mare este când vedem că absolvenții sunt bine, fie sunt mecanici auto, fie lucrează în construcții, deși calificarea aceasta la noi nu este, dar atât de mult îmi doresc să-i văd și în alte locuri de muncă, tehnice, nu doar casieri la vreun supermarket sau agenți de pază. Ei se pregătesc pentru cu totul altceva, dar asta înseamnă știe și să-și dorească muncească în meseria învățată”, a subliniat Antoaneta Maria Răucă.

Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș a beneficiat de un amplu proces de reabilitare, care este aproape finalizat.

Spunem cu mândrie că suntem, probabil, cea mai modernă școală din județ. invit vedeți laboratorul de diagnosticare auto, care a fost dotat cu ajutorul Primăriei Municipiului Târgu Mureș.

Toți cei care ne vizitează spun asemenea dotări nu prea se mai găsesc la nivel național. Aceste lucruri vrem le arătăm: în ce proiecte suntem implicați, câte activități extrașcolare avem, câte oportunități au elevii facă și altceva decât orele obișnuite. În plus, atmosfera din școală este foarte plăcută și prietenoasă”, a mai spus directoarea școlii, Antoaneta Maria Răucă.

Unii elevi din școala aceeasta susțin își doresc practice o meserie în domeniul în care se pregătesc, însă faptul un fost coleg de-al lor face carieră tocmai la Ferrari le dă acum și alte perspective asupra viitorului lor profesional.

