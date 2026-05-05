Patrick André de Hillerin: De ce trebuie să plece Ilie Bolojan

La ce desfășurare de forțe, la ce risipă de resurse și de bani au făcut cei din jurul său zilele acestea, ai spune că Ilie Bolojan este darul făcut de Dumnezeu românilor pentru a le aduce alinare acestora la ceas de grele încercări.

Fără Ilie Bolojan, ni se spune, planeta s-ar opri în loc, apele ar îngheța, soarele n-ar mai răsări, iar câinii ar înceta să mai dea din coadă, numărând covrigii prosperității pe care însuși Ilie Bolojan i-a răspândit în mod egal prin țară.

Dacă ai picat acum cinci secunde pe Pământ, Ilie Bolojan este salvatorul, reformatorul, dușmanul risipei, învingătorul deficitului.

Oamenii răi, însă, îl vor plecat pe acest erou, căci le încurcă socotelile, zădărnicește jaful și…

Și nimic.

Ilie Bolojan se află pe picior de plecare și, dacă ar mai avea ceva uman în el, ar accepta această plecare fără să opună rezistență armată, fără să se agațe din ce în ce mai penibil de funcție.

Ilie Bolojan ar trebui să accepte că aventura lui ca prim-ministru a cam luat sfârșit și că e timpul unei despărțiri aproape amiabile.

Ilie Bolojan și-a demonstrat capacitățile, Ilie Bolojan trebuie să plece. Până nu e prea târziu. Pentru țară, nu pentru el.

Ilie Bolojan trebuie să plece pentru că Ilie Bolojan nu este chiar o persoană reală. Este, de fapt, un produs de marketing în care orădenii și bihorenii în general au investit milioane de lei anual, din bani publici.

Ilie Bolojan trebuie să plece pentru că nu are capacitatea necesară de a înțelege că o țară este ceva mult mai complex decât termoficarea unui oraș. Atunci când este complet depășit de situație, Bolojan revine, ca elevul din sceneta cu Castravetele, la singurul subiect pe care-l stăpânește cu adevărat: termoficarea. Orice i se întâmplă în viață de premier poate fi simplificat, adus la nivelul termoficării și rezolvat prin îngropare.

Ilie Bolojan trebuie să plece înainte de a reuși să se înconjoare de toți proștii și de toți ticăloșii pe post de consilieri, sfătuitori, strategi. Cu un astfel de anturaj, șansele de supraviețuire ale României scad pe zi ce trece.

Ilie Bolojan trebuie să plece pentru că nu înțelege nici măcar cele mai simple reguli ale democrației. Nu înțelege, de exemplu, că nu poate conduce singur, prin decizii arbitrare, în condițiile în care a pierdut zgomotos alegerile, clasându-se pe locul al treilea.

Ilie Bolojan trebuie să plece pentru că, de când este premier, la guvern s-a întors secretomania, membrii cabinetului său ascunzând publicului informații importante, care țin direct de destinația pe care o dau banilor noștri.

Ilie Bolojan trebuie să plece pentru că nu înțelege că a repeta greșelile de acum 15-16 ani ale Guvernului Boc nu poate duce la rezultate bune, ci la un dezastru asemănător.

Ilie Bolojan trebuie să plece pentru că orgoliul lui este mai mare decât PIB-ul țării, iar asta nu duce la creștere economică, ci dimpotrivă.

Ilie Bolojan trebuie să plece pentru că a cedat rușinos în fața USR, lăsând ca politica achizițiilor de armament din banii împrumutați în numele românilor să fie decisă de un cetățean german.

Ilie Bolojan trebuie să plece pentru că a ajuns premier în urma unei lovituri de stat constituționale.

Ilie Bolojan trebuie să plece pentru că nu a făcut niciun efort să restabilească adevărul în legătură cu anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și pentru că și azi continuă să propage o poveste de adormit copii, pentru care nu există nici cea mai mică dovadă.

Ilie Bolojan trebuie să plece pentru că a transformat guvernarea României în manea, vorbind din ce în ce mai des despre dușmanii care-i poartă pică pentru că e ele reformist și competent. Și nu e.

Ilie Bolojan trebuie să plece pentru că, neștiind nicio limbă străină, habar nu poate avea ce i se cere cu adevărat prin cancelariile Europei.

Ilie Bolojan trebuie să plece pentru că măsurile pe care le-a luat s-au dovedit deja că sunt proaste, aducând economia pe marginea prăpastiei.

Ilie Bolojan trebuie să plece pentru că, de fapt, n-ar fi trebuit să vină niciodată.

Ilie Bolojan trebuie să plece pentru că a confundat și confundă propria-i dorință de putere cu dorința poporului, care, chipurile, l-ar fi votat.

Ilie Bolojan trebuie să plece și, mult mai important, nu trebuie să i se mai permită vreodată să se întoarcă.

