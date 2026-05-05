Senatorul PSD Felix Stroe anunță că votează moțiunea în Parlament, deși este grav bolnav: „Categoric pentru căderea Guvernului Bolojan”

Ruxandra Radulescu
Senatorul PSD, Felix Stroe, a transmis pe Facebook, că se prezintă în Parlament, marți 5 aprilie, pentru a vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Deși a suferit, recent, o intervenție chirurgicală, social-democratul a precizat că va fi alături de colegii de partid și a dezmințit zvnonurile potrivit cărora nu ar intenționa să-și exprime votul.

„De-a lungul carierei mele, atât militare, cât și politice, am fost un om asumat, responsabil și, nu în ultimul rând, un om de echipă.
Fac aceste precizări pentru cei care s-au grăbit să facă diverse considerații pe seama faptului că aș lipsi de la votul pentru moțiunea de cenzură, fără a mă contacta pentru a-mi cere un punct de vedere referitor la această situație.

NU voi lipsi de la moțiune. Voi fi alături de colegii mei din PSD, iar votul meu va fi, categoric, pentru căderea Guvernului Bolojan.

Este un vot asumat, dat pentru cei 80% dintre români care s-au pronunțat că direcția actualei guvernări este profund greșită. Este un vot responsabil care reflectă, dincolo de sloganurile liberale sau useriste, un adevăr greu de contestat: românii sunt din ce în ce mai săraci, iar România, din ce în ce mai sărăcită.

Repet: NU voi lipsi de la moțiune, iar orice alte aprecieri la adresa mea cu privire la acest lucru sunt vorbe goale sau, pur și simplu, rău intenționate”, a transmis Felix Stroe.

Toni Neacșu: „Felix Stroe, deși bolnav grav, este prezent și va vota”

Determinarea lui Felix Stroe, de a se prezenta la votul moțiunii, a fost remarcată și de avocatul Toni Neacșu.

„SOS, cu 15 parlamentari, votează și ei pentru moțiune, cu bilele la vedere.
Acesta e motivul pentru care și AUR s-a răzgândit și votează majoritar la vedere, pentru că altfel orice vot negativ le putea fi imputat lor.
Felix Stroe, deși bolnav grav, este prezent și va vota. Votul lui nu era necesar dar mesajul simbolic este puternic”, a afirmat Neacșu pe Facebook.

„Guvernul se poartă ca unul demis”

Magistratul este de părere că premierul Ilie Bolojan nu are o susținere, îndeajuns de puternică, în plan politic, pentru a scăpa de demitere.

„Din lista de semnatari inițiali ai moțiunii Ilie Bolojan nu a reușit să rupă mai mult de 10 voturi, din care 5 sunt cei din UNIT, care au fost sacrificați de PSD-AUR pentru a obține voturile POT și acum se razbună (nu le-au permis înființarea unui grup parlamentar). Moțiunea a câștigat însă mult mai multe voturi.
Pariul pus de mine ieri s-a situat între 2 cifre: 281 (recordul de voturi pentru o moțiune) și 261(al doilea record).
Vom vedea.
Guvernul, cu ședințe extraordinare pentru distribuirea a miliarde de lei din buget, găsiți peste noapte, se poartă deja ca unul demis”, a mai adăugat Toni Neacșu.

„STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”

Moțiunea de cenzură depusă în data de 28 aprilie 2026 se intitulează „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”.

PSD și AUR au lansat acuzații foarte grave la adresa lui Ilie Bolojan și a guvernului pe care acesta îl conduce din data de 20 iunie 2025.

  • Ilie Bolojan a „a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația”.
  • Guvernul Bolojan „pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică”.
  • Guvernul Bolojan este acuzat de subminare a economiei naționale. Moțiunea expune cazurile CEC Bank, Salrom, Hidroelectrica, Romgaz, Aeroporturi București, Portul Constanța, Loteria Română, Poșta Română, Romarm/Uzina Mecanică Cugir, Avioane Craiova și Romaero și alte companii strategice.
  • Companiile ar urma să fie listate la bursă, reorganizate, divizate sau închise.

