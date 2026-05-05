Prima pagină » Știri externe » Atac masiv al Ucrainei în Rusia cu rachete Flamingo și drone kamikaze. O unitate strategică pentru Shahed și Iskander, în flăcări

Atac masiv al Ucrainei în Rusia cu rachete Flamingo și drone kamikaze. O unitate strategică pentru Shahed și Iskander, în flăcări

Mihai Tănase
Foto: X/@EuromaidanPR
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Ucraina a lansat un atac de amploare cu rachete și drone kamikaze în adâncul Rusiei, lovind o unitate strategică implicată în producția componentelor pentru drone Shahed și rachete Iskander.

Forțele ucrainene au lansat în noaptea de luni spre marți unul dintre cele mai extinse atacuri asupra infrastructurii militare și industriale ruse din ultimele luni. Ținta principală ar fi fost complexul JSC VNIIR-Progress din Cheboksary, un institut de stat rus cu rol strategic în dezvoltarea componentelor electronice pentru armament de înaltă precizie folosit de Moscova pe frontul ucrainean, scrie Kyivindependent.com.

Sursa video – X/@Osinttechnical

Imagini distribuite pe rețelele sociale de localnici surprind un incendiu de proporții la instalație, însoțit de explozii puternice, după emiterea unei alerte de raid aerian în regiune. Potrivit unor canale media rusești de pe Telegram, instalația ar fi fost lovită de o rachetă ucraineană de tip FP-5 Flamingo.

Sursa video – X/@maria_drutska

Oleg Nikolaev a confirmat că o persoană a fost rănită în urma atacului asupra orașului.

Potrivit informațiilor atribuite Statului Major General al Ucrainei, institutul dezvoltă sisteme avansate de război electronic, inclusiv antenele Kometa, tehnologii folosite pentru bruiajul semnalelor satelitare, radio și radar. Aceste sisteme sunt integrate în dronele Shahed, în rachetele de croazieră Iskander-K și în modulele pentru bombe ghidate aerian, armament folosit frecvent de Rusia în atacurile asupra infrastructurii civile și militare ucrainene.

Faptul că instalația se află la aproximativ 1.200 de kilometri de granița cu Ucraina evidențiază raza extinsă de lovire pe care Kievul pare să o fi dezvoltat în ultimul an. Complexul industrial mai fusese vizat într-un atac și în iulie 2025.

Explozii raportate în mai multe regiuni din Rusia

Atacul asupra Cheboksary pare să fi făcut parte dintr-o operațiune coordonată la scară largă. Explozii au fost raportate în Crimeea, dar și în orașele Voronezh și Kazan.

În regiunea Leningrad, guvernatorul Alexander Drozdenko a anunțat că 18 drone au fost doborâte, în timp ce un incendiu a izbucnit într-o zonă industrială din Kirishi, la sud-est de Saint Petersburg. De asemenea, o dronă a fost interceptată în apropiere de Moscow.

Pe fondul amenințării aeriene extinse, cel puțin 18 aeroporturi rusești au impus temporar restricții de decolare, iar alerte de raid aerian au fost emise în regiuni aflate la până la 2.000 de kilometri de front.

Sursa video – X/@Gerashchenko_en

Recomandarea autorului

Kievul răspunde Moscovei, după „pauza” în război cerută de Putin între 8 și 9 mai. Ucraina instituie propriul armistițiu pe 5 și 6 mai

Atac masiv al Rusiei cu 210 drone în Ucraina: blocuri lovite în Odesa, benzinării și infrastructură critică, în flăcări la Harkov

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Declarație surprinzătoare a lui Trump într-un interviu telefonic: „Zelenski e un tip viclean care luptă cu un monstru foarte mare”
13:27
Declarație surprinzătoare a lui Trump într-un interviu telefonic: „Zelenski e un tip viclean care luptă cu un monstru foarte mare”
FLASH NEWS Ce scrie presa maghiară despre moțiunea împotriva Guvernului Bolojan: „Ce va urma după va fi mai rău decât situația actuală“
12:28
Ce scrie presa maghiară despre moțiunea împotriva Guvernului Bolojan: „Ce va urma după va fi mai rău decât situația actuală“
FLASH NEWS Test major al clauzei de apărare colectivă a UE. Țările europene au pus în practică un scenariu de război hibrid fără participarea SUA
12:22
Test major al clauzei de apărare colectivă a UE. Țările europene au pus în practică un scenariu de război hibrid fără participarea SUA
CONTROVERSĂ Noi detalii șocante în dosarul incendiului devastator din Los Angeles. Furia exprimată de principalul suspect: „Să eliminăm toți miliardarii”
11:51
Noi detalii șocante în dosarul incendiului devastator din Los Angeles. Furia exprimată de principalul suspect: „Să eliminăm toți miliardarii”
CONTROVERSĂ De cât timp ar avea nevoie Iranul pentru a construi o armă nucleară. Programul nu s-a modificat nici după cele două luni de război cu SUA și Israel
11:36
De cât timp ar avea nevoie Iranul pentru a construi o armă nucleară. Programul nu s-a modificat nici după cele două luni de război cu SUA și Israel
FLASH NEWS Cină cu răsunet, la Erevan. Emmanuel Macron a cântat o piesă live și a fost acompaniat la tobe de Nikol Pașinian, premierul Armeniei
10:48
Cină cu răsunet, la Erevan. Emmanuel Macron a cântat o piesă live și a fost acompaniat la tobe de Nikol Pașinian, premierul Armeniei
Mediafax
Zi critică pentru Bolojan: moțiunea PSD-AUR poate răsturna Guvernul. Ultimele calcule
Digi24
Strategia lui Merz pentru a face față furiei lui Trump: „Nu renunț la eforturile de a îmbunătăți relațiile transatlantice”
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL
Mediafax
Bolojan, despre sărăcirea populației: Oameni care locuiesc în penthouse vin să plângă pe umărul românilor
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Ce urmează pentru PSD și PNL post-moțiune. Ultimatumul pe care l-ar putea da Ilie Bolojan apropiaților
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
2026: Care este CEA MAI SCUMPĂ mașină înmatriculată în România?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp? Poligamia explicată: între biologie, cultură și nevoi emoționale

Cele mai noi

Trimite acest link pe