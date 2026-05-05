Atac masiv al Ucrainei în Rusia cu rachete Flamingo și drone kamikaze. O unitate strategică pentru Shahed și Iskander, în flăcări

Ucraina a lansat un atac de amploare cu rachete și drone kamikaze în adâncul Rusiei, lovind o unitate strategică implicată în producția componentelor pentru drone Shahed și rachete Iskander.

Forțele ucrainene au lansat în noaptea de luni spre marți unul dintre cele mai extinse atacuri asupra infrastructurii militare și industriale ruse din ultimele luni. Ținta principală ar fi fost complexul JSC VNIIR-Progress din Cheboksary, un institut de stat rus cu rol strategic în dezvoltarea componentelor electronice pentru armament de înaltă precizie folosit de Moscova pe frontul ucrainean, scrie Kyivindependent.com.

Sursa video – X/@Osinttechnical

Imagini distribuite pe rețelele sociale de localnici surprind un incendiu de proporții la instalație, însoțit de explozii puternice, după emiterea unei alerte de raid aerian în regiune. Potrivit unor canale media rusești de pe Telegram, instalația ar fi fost lovită de o rachetă ucraineană de tip FP-5 Flamingo.

Sursa video – X/@maria_drutska

Oleg Nikolaev a confirmat că o persoană a fost rănită în urma atacului asupra orașului.

Potrivit informațiilor atribuite Statului Major General al Ucrainei, institutul dezvoltă sisteme avansate de război electronic, inclusiv antenele Kometa, tehnologii folosite pentru bruiajul semnalelor satelitare, radio și radar. Aceste sisteme sunt integrate în dronele Shahed, în rachetele de croazieră Iskander-K și în modulele pentru bombe ghidate aerian, armament folosit frecvent de Rusia în atacurile asupra infrastructurii civile și militare ucrainene.

Faptul că instalația se află la aproximativ 1.200 de kilometri de granița cu Ucraina evidențiază raza extinsă de lovire pe care Kievul pare să o fi dezvoltat în ultimul an. Complexul industrial mai fusese vizat într-un atac și în iulie 2025.

Explozii raportate în mai multe regiuni din Rusia

Atacul asupra Cheboksary pare să fi făcut parte dintr-o operațiune coordonată la scară largă. Explozii au fost raportate în Crimeea, dar și în orașele Voronezh și Kazan.

În regiunea Leningrad, guvernatorul Alexander Drozdenko a anunțat că 18 drone au fost doborâte, în timp ce un incendiu a izbucnit într-o zonă industrială din Kirishi, la sud-est de Saint Petersburg. De asemenea, o dronă a fost interceptată în apropiere de Moscow.

Pe fondul amenințării aeriene extinse, cel puțin 18 aeroporturi rusești au impus temporar restricții de decolare, iar alerte de raid aerian au fost emise în regiuni aflate la până la 2.000 de kilometri de front.

Sursa video – X/@Gerashchenko_en

Recomandarea autorului