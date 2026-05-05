De cât timp ar avea nevoie Iranul pentru a construi o armă nucleară. Programul nu s-a modificat nici după cele două luni de război cu SUA și Israel

O evaluare a serviciilor de informații americane indică faptul că timpul de care ar avea nevoie Iranul pentru a construi o armă nucleară nu s-a modificat față de vara trecută, când analiștii estimau că un atac american-israelian ar fi prelungit acest termen cu până la un an, relatează Reuters, citând trei surse.

Evaluările programului nuclear al Teheranului rămân, în mare parte neschimbate, chiar și după două luni de război pe care președintele american Donald Trump l-a lansat, în parte, pentru a împiedica Republica Islamică să dezvolte o bombă nucleară.

Ultimele atacuri ale Statelor Unite și ale Israelului, care au început pe 28 februarie, s-au concentrat asupra unor ținte militare convenționale, însă Israelul a lovit o serie de instalații nucleare importante.

Potrivit Reuters, faptul că agenda sau calendarul programului nuclear al Iranului nu s-a modificat sugerează că, pentru a împiedica în mod semnificativ Teheranul să construiască o armă nucleară, ar putea fi necesară distrugerea sau eliminarea stocurilor rămase de uraniu puternic îmbogățit (HEU) ale țării.

Războiul a intrat într-o fază de impas de când Statele Unite și Iranul au convenit, pe 7 aprilie, asupra unui armistițiu în vederea instaurării păcii. Tensiunile rămân ridicate, întrucât ambele părți par profund divizate în ceea ce privește negocierile.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat public că Statele Unite urmăresc să se asigure că Iranul nu va intra în posesia unei arme nucleare prin intermediul negocierilor în curs cu Teheranul.

De câte luni are nevoie Iranul pentru a construi o armă nucleară

Agențiile de informații americane au concluzionat, înainte de războiul de 12 zile din iunie 2025, că Iranul ar putea produce suficient uraniu de calitate militară pentru o armă și ar putea construi o bombă în aproximativ trei până la șase luni, au declarat două dintre sursele Reuters.

După atacurile aeriene lansate de SUA în luna iunie asupra complexelor nucleare de la Natanz, Fordow și Isfahan, estimările serviciilor de informații americane au prelungit acest termen cu aproximativ nouă luni până la un an, au declarat cele două surse și o persoană familiarizată cu aceste evaluări.

Atacurile au distrus sau avariat grav cele trei uzine de îmbogățire despre care se știe că funcționau la momentul respectiv. Cu toate acestea, agenția de supraveghere nucleară a ONU nu a reușit să verifice unde se află aproximativ 440 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%.

Agenția consideră că aproximativ jumătate din această cantitate era depozitată într-un complex de tuneluri subterane de la Centrul de Cercetări Nucleare din Isfahan, dar nu a putut confirma acest lucru, întrucât inspecțiile au fost suspendate.

Uraniu suficient pentru 10 bombe

Agenția Internațională pentru Energie Atomică estimează că stocul total de uraniu puternic îmbogățit (HEU) ar fi suficient pentru fabricarea a 10 bombe, în cazul în care ar fi îmbogățit în continuare.

