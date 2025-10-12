Prima pagină » Actualitate » Cum a fost ÎNȘELATĂ o femeie din Suceava cu suma de 50.000 de lei. Un bărbat necunoscut a sunat-o și…

Cum a fost ÎNȘELATĂ o femeie din Suceava cu suma de 50.000 de lei. Un bărbat necunoscut a sunat-o și…

12 oct. 2025, 18:52, Actualitate
Cum a fost ÎNȘELATĂ o femeie din Suceava cu suma de 50.000 de lei. Un bărbat necunoscut a sunat-o și...
Sursa foto - Caracter ilustrativ

O femeie din Suceava a fost înşelată cu suma de 50.000 de lei, vineri, după ce un necunoscut a sunat-o și a și a convins-o să ia un credit, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava (IPJ)

Ea a făcut plângere la Poliție, după ce a fost sunată de bărbatul care i-a spus că o persoană a obţinut datele ei şi vrea să ia un credit pe numele său, potrivit Antena 3.

El a pretins că o ajută și a convins-o să ia un credit de nevoi personale de aceeaşi valoare şi să transfere banii într-un presupus cont al „Băncii Naţionale”. A spus că individul a aflat de acea persoană care obținuse datele ei pentru a face creditul respectiv, astfel că vrea să o ajute.

Speriată, femeia a avut încredere în acel individ și a acceptat să ia un credit de nevoi personale de aceeaşi valoare şi să transfere banii într-un presupus cont al Băncii Naţionale, indicat de el.

De asemenea, bărbatul necunoscut i-a spus femeii că, pentru a o ajuta, o va pune în legătura cu o persoană de la un departament de securitate de la Banca Naţională a Românei (BNR).

„Ulterior, victima a fost contactată telefonic de către o altă persoană care s-a prezentat ca fiind de la un presupus departament de securitate al Băncii Naţionale a României, ocazie cu care i-a spus faptul că o va ajuta şi că trebuie să meargă la unitatea bancară unde aceasta deţine un cont bancar şi să facă un credit de nevoi personale în valoare de 50.000 lei, astfel încât suma să nu ajungă la persoana care ar fi obţinut fraudulos datele sale şi ar fi făcut o procură falsă, iar suma împrumutată să o transfere într-un presupus cont al Băncii Naţionale a României”, potrivit IPJ Suceava.

Individul i-a spus că există o politică de confidenţialitate şi nu are voie să vorbească cu rudele. Femeia a mers la bancă și, astfel, a solicitat creditul de nevoi personale în valoare de 50.000 de lei, bani pe care i-a luat în numerar.

Ea le-a mărturisit polițiștilor că suspectul i-a spus că există o politică de confidenţialitate şi nu are voie să vorbească cu rudele, autorităţile sau cu alte persoane, astfel că l-a rugat pe tatăl său să o ducă la Suceava cu mașina, însă nu i-a povestit despre ce este vorba.

Aceasta a mers la un bancomat din oraș indicat de el, unde a scanat un cod QR transmis de acesta, după care a introdus suma 50.000 de lei în ATM.

Abia acasă, aceasta şi-a dat seama că a fost înşelată după ce a fost contactată de banc. Acum, poliţiştii au deschis în acest caz un dosar penal pentru înşelăciune.

Sursa foto – Caracter ilustrativ: Envato

Citește și

APĂRARE DACIAN FALL 2025: Cinci mii de militari din zece state NATO se vor antrena în România
18:47
DACIAN FALL 2025: Cinci mii de militari din zece state NATO se vor antrena în România
ULTIMA ORĂ Oana Țoiu, entuziasmată de ruta „Prietenia”, trenul direct care leagă Kievul de București, prin Republica Moldova: „Un nou pas important”
18:44
Oana Țoiu, entuziasmată de ruta „Prietenia”, trenul direct care leagă Kievul de București, prin Republica Moldova: „Un nou pas important”
EXTERNE Programul vizitei lui Trump în ISRAEL. Trump și Netanyahu se vor întâlni luni în Knesset. Covorul roșu a fost întins deja
17:20
Programul vizitei lui Trump în ISRAEL. Trump și Netanyahu se vor întâlni luni în Knesset. Covorul roșu a fost întins deja
EXTERNE Katy PERRY și fostul premier canadian Justin TRUDEAU, fotografiați în timp ce se sărutau pe iahtul artistei
17:18
Katy PERRY și fostul premier canadian Justin TRUDEAU, fotografiați în timp ce se sărutau pe iahtul artistei
NEWS ALERT Mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu, anunță că organizarea alegerilor locale se amână pentru primăvară și lansează un ATAC dur la PSD
17:17
Mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu, anunță că organizarea alegerilor locale se amână pentru primăvară și lansează un ATAC dur la PSD
ULTIMA ORĂ Ministrul Sănătății, ANUNȚ crucial după cazul gravidei decedate. Decizia care ar putea schimba totul în sănătate: „Funcționează la parter de bloc”
17:16
Ministrul Sănătății, ANUNȚ crucial după cazul gravidei decedate. Decizia care ar putea schimba totul în sănătate: „Funcționează la parter de bloc”
Mediafax
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu atacă dur PSD-ul şi acuză „şarada bine regizată” a amânării alegerilor pentru Bucureşti
Digi24
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar fi refuzat cuplul intervențiile chirurgicale
Cancan.ro
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Regulile privind pensia anticipată ar putea fi schimbate în pachetul 3 de măsuri. CALCULATORUL vârstei de pensionare
Mediafax
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu atacă dur PSD-ul şi acuză „şarada bine regizată” a amânării alegerilor pentru Bucureşti
Click
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
Digi24
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
Cancan.ro
Cine este soțul Marinelei Chelaru și cu ce se ocupă. Adrian Cula are o meserie total diferită de a regretatei actrițe
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
observatornews.ro
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Apar noi detalii în cazul Mădălinei, tânăra care a murit la scurt timp după naștere. Incredibil de ce ar fi refuzat soțul ei intervențiile chirurgicale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Cercetătorii au DRESAT CĂPRIOARE! Ce le-au învățat să facă?
Capital.ro
Dan Voiculescu, dezvăluire despre foștii președinți ai României. Ce i-a cerut Traian Băsescu: A fost cel mai virulent
Evz.ro
Drama neștiută a Marinelei Chelaru. Ce i-ar fi declanșat boala care a doborât-o
A1
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Fulgy de la Clejani, cuvinte dure pentru oamenii din România. Tânărul a răbufnit pe Tik-Tok: “Eu n-am nevoie de populația României care e incultă, analfabetă, agramată și afonă.”
RadioImpuls
Motivul pentru care Veronica a fost la un pas să oprească date-ul cu Ahmed. Ce a observat la concurentul din Casa Iubirii și cum a încercat să se apere în fața ei: "Îți dau cuvântul meu de onoare. Pun mâna pe inimă". S-a încurcat în explicații
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai extreme evenimente de pe Pământ acum 6 milioane de ani