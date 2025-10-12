O femeie din Suceava a fost înşelată cu suma de 50.000 de lei, vineri, după ce un necunoscut a sunat-o și a și a convins-o să ia un credit, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava (IPJ)

Ea a făcut plângere la Poliție, după ce a fost sunată de bărbatul care i-a spus că o persoană a obţinut datele ei şi vrea să ia un credit pe numele său, potrivit Antena 3.

El a pretins că o ajută și a convins-o să ia un credit de nevoi personale de aceeaşi valoare şi să transfere banii într-un presupus cont al „Băncii Naţionale”. A spus că individul a aflat de acea persoană care obținuse datele ei pentru a face creditul respectiv, astfel că vrea să o ajute.

Speriată, femeia a avut încredere în acel individ și a acceptat să ia un credit de nevoi personale de aceeaşi valoare şi să transfere banii într-un presupus cont al Băncii Naţionale, indicat de el.

De asemenea, bărbatul necunoscut i-a spus femeii că, pentru a o ajuta, o va pune în legătura cu o persoană de la un departament de securitate de la Banca Naţională a Românei (BNR).

„Ulterior, victima a fost contactată telefonic de către o altă persoană care s-a prezentat ca fiind de la un presupus departament de securitate al Băncii Naţionale a României, ocazie cu care i-a spus faptul că o va ajuta şi că trebuie să meargă la unitatea bancară unde aceasta deţine un cont bancar şi să facă un credit de nevoi personale în valoare de 50.000 lei, astfel încât suma să nu ajungă la persoana care ar fi obţinut fraudulos datele sale şi ar fi făcut o procură falsă, iar suma împrumutată să o transfere într-un presupus cont al Băncii Naţionale a României”, potrivit IPJ Suceava.

Individul i-a spus că există o politică de confidenţialitate şi nu are voie să vorbească cu rudele. Femeia a mers la bancă și, astfel, a solicitat creditul de nevoi personale în valoare de 50.000 de lei, bani pe care i-a luat în numerar.

Ea le-a mărturisit polițiștilor că suspectul i-a spus că există o politică de confidenţialitate şi nu are voie să vorbească cu rudele, autorităţile sau cu alte persoane, astfel că l-a rugat pe tatăl său să o ducă la Suceava cu mașina, însă nu i-a povestit despre ce este vorba.

Aceasta a mers la un bancomat din oraș indicat de el, unde a scanat un cod QR transmis de acesta, după care a introdus suma 50.000 de lei în ATM.

Abia acasă, aceasta şi-a dat seama că a fost înşelată după ce a fost contactată de banc. Acum, poliţiştii au deschis în acest caz un dosar penal pentru înşelăciune.

