Cum a fost SANCȚIONATĂ o doctoriță care nu a depistat Sindromul Down la un făt, încă de la prima ecografie de sarcină a mamei

O doctoriță din Franța a fost obligată să plătească despăgubiri de aproape 300.000 de euro unui cuplu, fiind acuzată că nu a reușit să depisteze Sindromul Down la copilul lor încă din timpul sarcinii.

Copilul a fost diagnosticat cu Sindrom Down la naștere, deși semnele, spun experții, puteau fi observate încă de la prima ecografie de sarcină, scrie LeParisien.fr.

„Am fost nevoită să îmi întrerup cariera timp de patru ani. A fost greu să renunț la tot ce construisem profesional”, a povestit mama copilului.

După această perioadă, ea a reluat munca într-un post cu jumătate de normă și mai puțin calificat, pierzând aproximativ 32.000 de euro.

„Am fost nevoit să reduc programul de muncă pentru a avea grijă de fiul nostru, pierzând aproape 88.000 de euro”, a spus, la rândul său, tatăl copilului.

„Prejudiciul părinților care au dreptul la despăgubire poate include pierderi de câștiguri profesionale și consecințe asupra carierei atunci când aceștia sunt constrânși, pentru a se ocupa de copilul lor cu handicap, să își înceteze sau să își modifice activitatea profesională”, a considerat Curtea de Casație.

În Franța, legea permite avortul voluntar până în săptămâna a 14-a de sarcină fără justificări. După acest termen, întreruperea sarcinii este permisă doar în cazuri excepționale, inclusiv dacă diagnosticul prenatal indică o anomalie gravă a fătului, cum ar fi Sindromul Down.

Dar confirmarea trebuie să vină din partea unei echipe medicale multidisciplinare, iar decizia finală aparține mamei, care trebuie să își dea acordul informat, potrivit sursei citate.

„Părinții au dreptul la despăgubire atunci când o eroare medicală împiedică luarea unei decizii fundamentale pentru viața lor și a copilului”, a precizat un purtător de cuvânt al comisiei de conciliere.

FOTO – Caracter ilustrativ: Profimedia