Cum a început Valentina Pelinel cariera în modelling. "Era exact în perioada în care a decedat tatăl meu"

26 dec. 2025, 15:30, Actualitate
Cum a început Valentina Pelinel cariera în modelling. ”Era exact în perioada în care a decedat tatăl meu”
Cum a început Valentina Pelinel cariera în modelling

Valentina Pelinel, în vârstă de 45 de ani, și-a amintit de începutul carierei sale în lumea modelling-ului și a scos la iveală amănunte mai puțin știute.

Valentina Pelinel este un fost model de talie internațională. În anul 1996, Valentina Pelinel a câștigat concursul „Top Model România” și astfel a reușit să ajungă fotomodel la New York.

Invitată la podcastul ”Mom by Nicoleta Luciu”, Valentina Pelinel a povestit despre începuturile sale ca model.

Cum a început Valentina Pelinel cariera în modelling. ”A apărut doamna Zina Dumitrescu, Dumnezeu s-o ierte, şi m-a luat foarte tare”

”Era în 1996 şi era exact în perioada în care a decedat tatăl meu şi auzisem la radio despre concurs, dar îţi dai seama cam care era atmosfera la noi în casă. Pe de altă parte, mă chinuia dorinţa, că eu asta visam să fac. Şi, la câteva zile după ce s-a terminat şi cu înmormântarea şi şi-a mai revenit şi mama un pic – sora mea nu a realizat ce s-a întâmplat, că era micuţă, am zis să mă duc totuşi să bat la uşă, că vreau să fiu şi eu în concurs. Şi m-am dus într-o zi după şcoală, cu rucsacul în spate, eram la Colegiul Naţional Sfântul Sava.

Fetele deja făceau repetiţie, eram un pic întârziată, dar nu m-am lăsat. Şi m-am dus la locaţie şi am bătut la uşă şi ştiu că a apărut doamna Zina Dumitrescu, Dumnezeu s-o ierte, şi m-a luat foarte tare, eu care eram şi foarte ruşinoasă: „Tu ce vrei?”. M-am blocat: „Ştiţi, aş vrea să particip şi eu la concurs”. „Păi, concursul o să înceapă în curând, fetele sunt deja la repetiţie. De ce ai venit acum?”, „Păi, ştiţi că a murit tata şi n-am putut să vin zilele trecute…””, a detaliat Valentina Pelinel, citată de revista Viva.

”Şi ştiu că atunci s-a schimbat la faţă şi a zis: „Ai costum de baie la tine?”. M-am blocat iar şi a doua oară, eu n-aveam costum de baie nici acasă. „A, nu, n-am, dar ştiţi, colega mea de clasă e deja în concurs şi poate iau de la ea”. (…) Îmi tremurau mâinile, m-am schimbat, şi-mi zice: „Fă o piruetă! De mâine vii la concurs”. Şi asta a fost. Am avut emoţiile de pe lume, costum de baie n-aveam, de niciunele nu aveam, ce pantofi cu toc, ce haine, zic ia să vezi distracţie acum, că o să apar şi eu cum pot. Şi atunci mi-a dat prietena mea, Corina, colega mea de clasă, un costum de baie de la ea şi m-a îndrumat la început. Aşa am intrat în concurs, pe care apoi l-am câştigat”, a adăugat vedeta.

De-a lungul carierei sale de model, Valentina Pelinel a întâlnit numeroase personalități din acest domeniu:

”Naomi Campbell, Giselle Bundchen, Adriana Lima – cu care am avut şi un duet, avem poze împreună din prezentare, mi se părea foarte frumoasă, genul de frumuseţe exotică, am filmat o reclamă cu Carmen Electra. Am întâlnit foarte multe celebrităţi, dar la vremea aia noi nu aveam telefoanele astea smart, că mă gândesc uneori câtă lume am cunoscut, dar nu am poze, nu am amintiri. Am doar poze din prezentări, că le mai găseam pe internet, dar cu persoane în sine cunoscute”.

Valentina Pelinel are trei copii

În plan personal, în data de 12 septembrie 2018, Valentina Pelinel s-a cununat civil cu omul de afaceri Cristi Borcea. În data de 30 septembrie 2018, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au făcut nunta în Ungaria. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună  trei copii: Milan și gemenele, Indira Maria și Rania Maria.
Valentina Pelinel a mai fost căsătorită cu Cristian Boureanu.

