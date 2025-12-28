Prima pagină » Actualitate » Cum a reacționat această canadiancă, după ce a băut vin fiert pentru prima dată în viața ei, la Târgul de Crăciun din București

Cum a reacționat această canadiancă, după ce a băut vin fiert pentru prima dată în viața ei, la Târgul de Crăciun din București

28 dec. 2025, 18:30, Actualitate

Keith și Dev, doi vloggeri din Canada, au venit în București pentru a vizita Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Au filmat totul și au postat imaginile pe canalul lor de Youtube.

La un moment dat, cei doi – care formează un cuplu – au vrut să încerce vinul fiert, celebru la astfel de evenimente, pentru ea fiind prima dată.

Încă de la început, au spus că este foarte tare, dar foarte bun, chiar mai bun decât cel băut de el la Sofia, în capitala Bulgariei. Ea a precizat că este foarte plăcut la gust și îi amintește de cidru.

„Chiar îmi place”, a încheiat Dev, încântată că a ajuns să deguste acest produs.

Azi e ultima seară în care mai este deschis acest Târg de Crăciun, unde o cană de vin fiert a oscilat între 15 și 20 de lei, în funcție de comerciant.

Vezi filmarea integrală a celor doi vloggeri canadieni, la Târgul de Crăciun din București:

SURSA FOTO – Captură video: Youtube @ Keith & Dev

Cele mai noi