Prima pagină » Actualitate » Cum a reacționat Guvernul după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă dubla cetățenie

Cum a reacționat Guvernul după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă dubla cetățenie

Cum a reacționat Guvernul după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă dubla cetățenie
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Iată cum a reacționat Guvernul după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă dubla cetățenie. Executivul este de părere că această hotărâre „reflectă evoluţia pozitivă a dialogului dintre cele două state, precum şi angajamentul comun pentru susţinerea valorilor europene şi consolidarea legăturilor dintre cetăţenii celor două ţări”.

„Guvernul României salută adoptarea de către Guvernul Ucrainei a rezoluţiei prin care România a fost inclusă, alături de alte state, pe lista ţărilor în raport cu care este acceptată dubla cetăţenie”, au spus, marţi, oficialii Executivului, într-un comunicat de presă.

Astfel, prin Hotărârea Cabinetului de Miniştri al Ucrainei nr. 589 din 8 mai 2026, autorităţile ucrainene au extins lista statelor ai căror cetăţeni pot dobândi cetăţenia ucraineană în procedură simplificată, incluzând un număr de 29 de state, printre care se află şi România.

„Această decizie reprezintă un pas important în consolidarea relaţiilor bilaterale dintre România şi Ucraina şi reflectă evoluţia pozitivă a dialogului dintre cele două state, precum şi angajamentul comun pentru susţinerea valorilor europene şi consolidarea legăturilor dintre cetăţenii celor două ţări”, se mai arată în comunicat.

De altfel, încă de la izbucnirea conflictului din Ucraina, România a fost printre ţările care au oferit cel mai mare sprijin şi au susţinut autorităţile şi cetăţenii din Ucraina. Conform unui raport al Eurostat, la datad de 31 martie 2026, un total de 4,33 milioane de cetăţeni care au fugit din Ucraina aveau statut de protecţie temporară în UE.

În comparație cu sfârşitul lunii februarie 2026, numărul total de persoane din Ucraina aflate sub protecţie temporară a scăzut cu 68.980 (-1,6%). Dintre ţările UE, numărul de persoane aflate sub protecţie temporară a crescut în 14 ţări şi a scăzut în 13. Cele mai mari creşteri absolute s-au observat în Germania (+7.480; +0,6%), Spania (+2.665; +1,0%) şi România (+2.125; +1,0%), scrie Digi 24.ro.

Autorul recomandă:

„Situația nu putea fi mai gravă”. Ucraina a rămas fără rachete Patriot, iar aliații europeni refuză să ajute

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Premierul demis Ilie Bolojan inaugurează începeri de lucrări la un spital din Cluj. Ce transmite
22:19
Premierul demis Ilie Bolojan inaugurează începeri de lucrări la un spital din Cluj. Ce transmite
ACTUALITATE Victor Ponta: „Dacă USR-ul de pe locul 4 vrea să conducă România, atunci și eu o să mă duc la Cotroceni în locul lui Nicușor pentru că am ieșit pe locul 4”
22:00
Victor Ponta: „Dacă USR-ul de pe locul 4 vrea să conducă România, atunci și eu o să mă duc la Cotroceni în locul lui Nicușor pentru că am ieșit pe locul 4”
FLASH NEWS Nicușor Dan, alături de Mark Rutte și președintele Poloniei la Cotroceni: „B9 aduce o valoare adăugată pentru securitatea Alianței”
21:50
Nicușor Dan, alături de Mark Rutte și președintele Poloniei la Cotroceni: „B9 aduce o valoare adăugată pentru securitatea Alianței”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Nicușor Dan a anunțat că nu o să desemneze un premier până nu are majoritate în Parlament. Trebuie să facă exact invers ca premierul să poată să-și facă majoritatea”
21:30
Victor Ponta: „Nicușor Dan a anunțat că nu o să desemneze un premier până nu are majoritate în Parlament. Trebuie să facă exact invers ca premierul să poată să-și facă majoritatea”
EXCLUSIV Ce au răspuns românii la întrebarea „A fost Ilie Bolojan un premier bun?”
21:18
Ce au răspuns românii la întrebarea „A fost Ilie Bolojan un premier bun?”
ACTUALITATE Nicușor Dan: „România își dorește oricât de mulți soldați americani”
21:08
Nicușor Dan: „România își dorește oricât de mulți soldați americani”
Mediafax
Scandal telefoane de aur Trump: 500.000 de clienți încă așteaptă comenzile după un an
Digi24
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”
Cancan.ro
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Planul lui Nicușor Dan pentru un nou guvern. Bolojan și Grindeanu, variante excluse de prim-ministru - SURSE
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Click
Legumele congelate se gătesc direct sau trebuie dezghețate? Ce recomandă bucătarii
Digi24
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Cancan.ro
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Ce se întâmplă doctore
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Descopera.ro
Elevii din România ar putea avea o nouă disciplină obligatorie în școli
SCANDALOS Aproape 590.000 de oameni au plătit câte 100 de dolari pentru telefonul lansat de fiii lui Trump. La un an distanță, nu au primit nimic
22:47
Aproape 590.000 de oameni au plătit câte 100 de dolari pentru telefonul lansat de fiii lui Trump. La un an distanță, nu au primit nimic
ECONOMIE Transnistria, în pragul colapsului financiar. Tiraspolul face apel la populație pentru plata pensiilor și salariilor
22:15
Transnistria, în pragul colapsului financiar. Tiraspolul face apel la populație pentru plata pensiilor și salariilor
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 13 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 13 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
ARMATĂ POLITICO: România și alte state NATO se luptă pentru trupe americane după ce Donald Trump a anunțat retragerea din Germania
20:59
POLITICO: România și alte state NATO se luptă pentru trupe americane după ce Donald Trump a anunțat retragerea din Germania
FLASH NEWS Fostul ministru al Energiei i-a dat replica Oanei Gheorghiu despre Electrocentrale Craiova: În online e ușor să arunci acuzații
20:46
Fostul ministru al Energiei i-a dat replica Oanei Gheorghiu despre Electrocentrale Craiova: În online e ușor să arunci acuzații
VIDEO Mark Rutte a ajuns la București. Secretarul general al NATO se simte ca acasă la Cotroceni
20:36
Mark Rutte a ajuns la București. Secretarul general al NATO se simte ca acasă la Cotroceni

Cele mai noi

Trimite acest link pe