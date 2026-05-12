Nicușor Dan, alături de Mark Rutte și președintele Poloniei la Cotroceni: „B9 aduce o valoare adăugată pentru securitatea Alianței”

Nicușor Dan i-a primit la Cotroceni pe șeful NATO, Mark Rutte, și pe președintele Poloniei, Karol Nawrocki, în cadrul Summitului B9.

Președintele a menționat că evenimentul de la București pregătește terenul pentru viitorul summit din Ankara, unde liderii vor discuta despre banii pentru armată și despre ajutorul trimis în Ucraina.

„Formatul B9 aduce o valoare adăugată pentru securitatea Alianței în ansamblu, iar summitul nostru care începe mâine își propune să aducă o contribuție concretă la succesul summitului NATO de la Ankara, inclusiv în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor de la Haga privind cheltuielile pentru apărare și asistența suplimentară acordată Ucrainei,” a transmis acesta pe X.

Țările din est au preluat paza Europei

Nicușor Dan a declarat că statele de pe Flancul Estic au început să aibă o responsabilitate mai mare pentru apărarea continentului.

„Țările de pe Flancul Estic își asumă deja o responsabilitate mai mare pentru apărarea europeană și am subliniat importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea regională și euro-atlantică și necesitatea unor acțiuni mai decisive pentru a contracara comportamentul asertiv al Rusiei.”

Începe B9

Miercuri, la încheierea summitului, vor avea loc declarații de presă comune ale președintelui României, Nicușor Dan, cu președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, și cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a anunțat Administrația prezidențială.

B9 este un format creat de România și Polonia împreună în 2015 și care se adresează un format de securitate care se adresează țărilor de pe Flancul Estic.

Bucureștiul devine, timp de două zile, centrul discuțiilor privind securitatea regională și viitorul flancului estic al NATO, odată cu desfășurarea Summitului Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice.