Nicușor Dan: „România își dorește oricât de mulți soldați americani”

Nicușor Dan a declarat că „România își dorește oricât de mulți soldați americani”. Afirmația Președintelui fost făcută în cadrul conferinței de presă de la Summitul B9. Tema se referă la relocarea unor militari americani din Europa către alte state europene.

„În măsura în care domniile lor vor considera că pentru apărarea colectivă România este o gazdă bună, vom fi foarte fericiți să o facem. „România își dorește oricât de mulți soldați americani. Suntem cam la 1.500 acum, după episodul de acum o lună și jumătate, afirmă Nicușor Dan.

Avem baza militară de la Mihail Kogâlniceanu, care este o investiție. Etapizată de 4 miliarde de euro în anii următori, etalează președintele. Însă în niciun fel de atitudine incorectă față de partenerii europeni.

Este o decizie care ține strict de SUA. În măsura în care domniile lor vor considera că pentru apărarea colectivă România este o gazdă bună, vom fi foarte fericiți să o facem”, a spus Nicușor Dan.

Cel puțin cinci țări NATO de pe flancul estic al Europei se grăbesc să solicite prezența trupelor americane pe teritoriul lor. Donald Trump, a anunțat că va retrage 5.000 sau mai mulți soldați din Germania.

Polonia, Estonia, Lituania, Letonia și România și-au exprimat interesul de a găzdui mai multe trupe americane, atât prin declarații publice, cât și prin demersuri private.

Această inițiativă vine după ce liderul de la Casa Albă a anunțat reducerea prezenței militare în Germania. Afirmația a fost făcută la începutul acestei luni, pe fondul unei dispute tot mai aprinse cu Berlinul. Aceasta a fostdeclanșată de comentariile cancelarului Friedrich Merz, potrivit cărora Teheranul ar fi „umilit” Washingtonul prin tacticile sale de negociere în conflictul cu Iranul, relatează Politico.

