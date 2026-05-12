Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a sosit, marți seara, în România. Înaltul oficial a dat impresia că se simte ca acasă la Cotroceni. Pe șefa protocolului, Delia Dinu, părea să o știe de la grădiniță. Pe Nicușor Dan, de la Costinești. Pe Karol Nawrocki, președintele Poloniei, care intă în poză ultimul, din totdeauna.

Înaltul oficial va participa, miercuri, la Summitul B9 și al Țărilor Nordice, găzduit de către președintele Nicușor Dan.

Începe B9

Miercuri, la încheierea summitului, vor avea loc declarații de presă comune ale președintelui României, Nicușor Dan, cu președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, și cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a anunțat Administrația prezidențială.

B9 este un format creat de România și Polonia împreună în 2015 și care se adresează un format de securitate care se adresează țărilor de pe Flancul Estic.

Bucureștiul devine, timp de două zile, centrul discuțiilor privind securitatea regională și viitorul flancului estic al NATO, odată cu desfășurarea Summitului Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice.

