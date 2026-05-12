Transnistria, în pragul colapsului financiar. Tiraspolul face apel la populație pentru plata pensiilor și salariilor

Regiunea separatistă se confruntă cu una dintre cele mai grave crize economice din ultimii ani, după prăbușirea producției industriale. Autoritățile de la Triaspol au instituit o stare de urgență economică și încearcă să acopere cheltuielile sociale prin donații colectate de la populație și de la companii.

Transnistria, în pragul colapsului financiar

Administrația separatistă din Transnistria a anunțat măsuri de urgență pentru a evita blocarea plăților sociale și a salariilor din sectorul public, pe fondul unei deteriorări accelerate a situației economice din regiune.

Confruntat cu lipsa resurselor financiare și cu reducerea severă a veniturilor bugetare, regimul Tiraspol a decis instituirea unei stări de urgență economică timp de 30 de zile și lansarea unui fond special destinat colectării contribuțiilor financiare din partea cetățenilor și a mediului de afaceri.

„Stimați reprezentanți ai comunității de afaceri! Transnistria trece prin una dintre cele mai dificile perioade ale sale. Indicatorii bugetari și economici se apropie de niveluri extrem de scăzute. Astăzi discutăm deschis despre probleme, iar fiecare, în funcțiile sale respective, face tot posibilul pentru a ține situația sub control. În aceste circumstanțe economice dificile, eforturile conjugate ale societății în ansamblu sunt esențiale. De aceea, guvernul inițiază astăzi crearea Fondului de Sprijin Social «Împreună» și invită pe toată lumea să participe la dezvoltarea acestuia. Scopul acestui fond este de a strânge fonduri pentru a sprijini în principal elementele protejate social din bugetul de stat”, a declarat Alexander Rosenberg, prim-ministrul Republicii Moldovenești Pridnestroviene (PMR) nerecunoscute

„ Cifra de afaceri a comerțului exterior a scăzut cu 27% ”

Conformacestuia, producția industrială din regiune s-a redus cu 27% în 2025, iar declinul a continuat și în primele luni ale acestui an cu încă 24%.

„Până la sfârșitul anului 2025, declinul industrial a fost de 27%. Aceasta este cea mai mare cifră din 2017. Trebuie menționat că până la sfârșitul trimestrului curent, declinul industrial este de aproape 24% față de nivelurile din 2024. Iar principalul impact asupra industriei este exercitat în principal de industria energiei electrice, metalurgia feroasă, industria chimică și ingineria mecanică. Cifra de afaceri a comerțului exterior a scăzut cu 27%. Acestea nu sunt doar statistici, reprezintă închideri de afaceri, concedieri, întreruperi ale activității și pierderi de venituri la nivel de gospodării și buget”, a subliniat el.

Rosenberg a remarcat „sprijinul Federației Ruse, care rămâne un partener cheie, contribuind la asigurarea aprovizionării cu gaze și la îndeplinirea obligațiilor sociale actuale”. Cu toate acestea, el a menționat că, în același timp, cheltuielile bugetare neprioritare sunt forțate să fie reduse pentru a redirecționa resursele către beneficii sociale.

„Fac apel la toată lumea și îi rog să răspundă și să își aducă contribuția la formarea fondului”, a adăugat Rosenberg, conform interfax.ru.

Pierderea veniturilor din energie și taxe a agravat criza

Situația economică a Transnistriei s-a deteriorat public în ultimii doi ani, pe fondul schimbărilor generate de războiul din Ucraina și al noilor reguli comerciale impuse de Republica Moldova.

Începând cu 2024, companiile din regiune au fost obligate să vireze taxele vamale către bugetul de la Chișinău, ceea ce a diminuat semnificativ încasările administrației separatiste.

În paralel, în 2025 au fost suspendate livrările de gaze rusești către regiune, iar Republica Moldova a încetat achizițiile de energie electrică produse la centrala de la Cuciurgan, una dintre principalele surse de venit pentru Tiraspol.

În lipsa acestor resurse, autoritățile locale au rămas fără o mare parte din fondurile necesare pentru funcționarea aparatului administrativ și pentru susținerea sistemului social.

Chișinăul accelerează măsurile de reintegrare

În timp ce administrația separatistă încearcă să gestioneze criza financiară, autoritățile de la Chișinău continuă măsurile de apropiere economică a regiunii de Republica Moldova.

Președinta Maia Sandu a promulgat recent un mecanism care elimină treptat facilitățile fiscale de care beneficiau firmele din Transnistria, măsură inclusă în strategia de reintegrare a regiunii.

Autoritățile moldovene susțin că obiectivul este integrarea completă a regiunii până la finalul acestui deceniu, în paralel cu procesul de aderare la Uniunea Europeană.

În același timp, Bruxelles-ul și partenerii occidentali discută tot mai des despre retragerea trupelor rusești staționate în Transnistria, subiect considerat esențial pentru stabilitatea regională după încheierea războiului din Ucraina.

Tot mai mulți locuitori ai regiunii depind de serviciile oferite de Republica Moldova

Oficialii moldoveni afirmă că relațiile economice și sociale dintre cele două maluri ale Nistrului devin tot mai strânse. Potrivit vicepremierului pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, peste 25.000 de persoane traversează zilnic Nistrul pentru muncă, studii sau servicii medicale.

În același timp, aproximativ 75.000 de locuitori din regiunea transnistreană au fost incluși în sistemul de asigurări medicale al Republicii Moldova în cursul anului trecut.

Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a avertizat că reintegrarea regiunii va presupune costuri majore și un efort administrativ complex, având în vedere populația de peste 300.000 de persoane din stânga Nistrului.

Uniunea Europeană a anunțat deja sprijin financiar pentru gestionarea dificultăților energetice din regiune, inclusiv un pachet de 60 de milioane de euro destinat Transnistriei, refuzat anterior de administrația separatistă de la Tiraspol.