POLITICO: România și alte state NATO se luptă pentru trupe americane după ce Donald Trump a anunțat retragerea din Germania

Cel puțin cinci țări NATO de pe flancul estic al Europei, printre care și România, se grăbesc să liciteze pentru trupe americane pe teritoriul lor, după ce președintele american Donald Trump a declarat că va retrage 5.000 sau mai mulți soldați din Germania, scrie POLITICO.

România și alte state NATO se luptă pentru trupe americane

Polonia, Estonia, Lituania, Letonia și România și-au exprimat toate interesul de a găzdui mai multe trupe americane, atât prin declarații publice, cât și prin lobby privat. Impulsul vine după ce Trump a anunțat retragerea Germaniei la începutul acestei luni, din cauza unei dispute escaladate cu Berlinul, declanșată de comentariile cancelarului Friedrich Merz, conform cărora Teheranul a „umilit” Washingtonul prin tacticile sale de negociere în războiul din Iran.

„Cred cu tărie că o prezență americană mai puternică pe flancul estic este necesară… am saluta o prezență permanentă a SUA pe teritoriul nostru. România și-a demonstrat în mod constant angajamentul față de Parteneriatul Strategic al țării cu SUA și s-a dovedit a fi un partener de încredere”, a declarat pentru POLITICO ministrul adjunct al Apărării al României, Sorin Moldovan. „Avem nevoie de mai multe trupe”, a declarat ministrul român al Apărării, Radu Miruță, jurnaliștilor, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al miniștrilor apărării de marți.

România nu este singura țară care a făcut un apel public

Nu este singurul care a făcut un apel public. Săptămâna trecută, atât președintele polonez Karol Nawrocki, cât și omologul său lituanian, Gitanas Nausėda, au declarat că ar fi pregătiți să găzduiască mai multe trupe americane pe teritoriul lor. Ministrul leton de Externe, Baiba Braže, a reiterat acest sentiment luni.

Un purtător de cuvânt al ministerului estonian al apărării a declarat pentru POLITICO că țara „apreciază foarte mult contribuția SUA și susține o prezență extinsă a SUA pentru a asigura o descurajare și o apărare robuste în țările baltice”.

Aliații de pe flancul estic, mulți dintre aceștia având granița cu Rusia, au considerat SUA – și trupele americane de pe teritoriul lor – principalul lor garant de securitate și factor de descurajare împotriva unei Moscove revanșare, cu atât mai mult de când a început invazia la scară largă a Ucrainei.

Acesta este unul dintre motivele pentru care au fost tăcuți în fața criticilor la adresa lui Trump și au susținut războiul din Iran.

Decizia Pentagonului întârzie să apară

Pentagonul nu a luat încă o decizie finală cu privire la ce trupe va afecta retragerea din Germania, potrivit unui oficial american, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi liber. De asemenea, nu este clar dacă aceste trupe se vor muta într-o altă țară europeană sau vor fi trimise acasă.

Însă țările NATO de la granița cu Rusia au profitat deja de această posibilitate, profitând de faptul că rămân în grațiile lui Trump datorită cheltuielilor lor mari pentru apărare și sprijinului pentru efortul de război al SUA — atât în declarații publice, cât și prin acordarea trupelor americane accesului, în mare parte nelimitat, la bazele lor militare.

Toate cele cinci țări au găzduit o prezență modestă de soldați americani începând cu luna martie, potrivit datelor oficiale guvernamentale.

Manevre ascunse ale liderilor

Apelurile publice ale liderilor au fost completate de manevre ascunse. Cel puțin o delegație a unei țări aliate l-a abordat pe ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, pentru a-și prezenta direct cazul, potrivit unui diplomat de rang înalt din cadrul alianței. Există o „fereastră de oportunitate”, au spus aceștia.

Pe hârtie, strategia pare să funcționeze. Trump le-a spus reporterilor sâmbătă că „ar putea” muta trupe americane în Polonia.

„Am o relație excelentă cu președintele”, a spus el, „deci este posibil”.

Însă realitățile politice de pe teren ar putea sta în cale. Prim-ministrul polonez Donald Tusk, adversarul politic al președintelui Nawrocki, a avertizat săptămâna trecută că Polonia nu ar trebui să „fure” trupe de la aliați. El a adăugat că Varșovia va profita de „orice ocazie” pentru a crește prezența SUA pe teritoriul său, dar nu va permite ca țara să fie folosită pentru a rupe unitatea europeană. Tusk și Nawrocki sunt în conflict pe mai multe teme și se opun frecvent public opiniilor politice ale celuilalt.

Deși autoritățile locale din orașele germane care găzduiesc trupe americane ar prefera ca soldații să rămână din motive economice, este puțin probabil ca guvernul să se opună unei prezențe americane mai mari la granița cu Rusia ca factor de descurajare, potrivit unui oficial german. Un purtător de cuvânt al ministerului german al apărării a refuzat să comenteze.

România și Polonia, țările cu capacitatea necesara pentru a găzdui mai mulți soldați americani

Cu toate acestea, o rotație ar putea fi dificil de realizat în practică. Nu toate țările din prima linie sunt, de fapt, capabile să găzduiască 5.000 de soldați suplimentari, a declarat Jennifer Kavanagh, directoarea de analiză militară la think tank-ul Defense Priorities.

Polonia și România au capacitatea de rezervă necesară pentru a găzdui mai mulți soldați, cu modernizări minore ale infrastructurii, dar „în țările baltice, spațiul este mai limitat și probabil ar fi nevoie de o planificare și de construcție suplimentară”, a spus ea.

Însă cuvintele lui Trump nu au fost încă traduse în acțiune. „Până acum, americanii nu ne-au contactat cu privire la nicio schimbare de postură”, a declarat un înalt oficial al apărării dintr-o țară de pe flancul estic.

Deplasarea soldaților s-ar putea lovi și de realitățile politice din interiorul guvernului SUA, a adăugat Kavanagh, care a presat în repetate rânduri Europa să își asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate.

„Deplasarea forțelor spre est este incompatibilă cu viziunea administrației Trump… și cu așteptarea ca Europa să preia controlul asupra apărării sale convenționale”, a spus ea.

