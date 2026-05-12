Victor Ponta: „Dacă USR-ul de pe locul 4 vrea să conducă România, atunci și eu o să mă duc la Cotroceni în locul lui Nicușor pentru că am ieșit pe locul 4”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a ironizat faptul că USR, deși a ieșit la parlamentare pe locul patru conduce România.

Victor Ponta: „Mie îmi place de la propaganda asta cu care ne luptăm noi, ne mănâncă fiicații de 15 ani. Domnule, noi suntem pro-europeni. Păi mă voi știți cum e în Europa? Partidul de pe locul unu formează Guvernul. Nu, nu e așa, ăla de pe locul patru.”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a ironizat faptul că USR, deși a ieșit la parlamentare pe locul 4, conduce România. Acesta face o paralelă și spune că și el a ieșit la prezidențiale pe același loc. Diferența dintre cele două situații este că acesta nu conduce la Cotroceni. În spirit de glumă, Ponta menționează că a obținut chiar mai multe voturi decât USR, dar tot nu este la masa deciziilor. Fostul prim-ministru subliniază că partidul care iese pe locul unu formează Guvernul. Acesta ironizează vocile propagandei care promovează ideea de pro-european. Politicianul susține că în Europa, partidul de pe primul loc este cel care conduce țara și formează Guvernul, nu un partid aflat pe locul 4, așa cum se întâmplă la noi.