Fostul ministru al Energiei i-a dat replica Oanei Gheorghiu despre Electrocentrale Craiova: În online e ușor să arunci acuzații

Marți, vicepremierul Oana Gheorghiu a scris pe Facebook un mesaj în care descrie parcursul din ultimii ani ai companiei Electrocentrale Craiova, care a intrat în insolvență. Ea a precizat că Guvernul are de plătit acum o penalizare de 596 de milioane de lei din cauza erorilor companiei.

În replică, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, arată că statul deține 77,15% din companie și îi transmite Oanei Gheorghiu că realitatea juridică a companiei este diferită „față de postările pe Facebook”.

„Doamna Oana Gheorghiu confundă o postare pe Facebook cu realitatea juridică și administrativă a Electrocentrale Craiova. În online e ușor să arunci acuzații, dar responsabilitatea guvernamentală nu se exercită din postări, iar companiile statului nu funcționează după impresii aruncate în spațiul public, ci după documente oficiale, acționariat, obligații legale și decizii asumate.

Electrocentrale Craiova este o companie a statului român. Statul deține 77,15% prin Ministerul Energiei. Fondul Proprietatea are 21,55%.

Primăria Craiova nu face parte din acționariat. Nu conduce compania. Nu semnează memoranduri. Nu aprobă finanțări. Nu decide asupra certificatelor CO2.

Asta nu este o opinie politică. Este structura oficială a companiei și poate fi verificată de oricine.

În 2023, Ministerul Energiei, condus atunci de PNL, a semnat contractul pentru noua centrală pe gaz de 295 MW de la Craiova: investiție de peste 1,52 miliarde lei cu TVA, din care aproape 983 milioane lei cu TVA finanțare nerambursabilă prin PNRR.

Iar capacitatea proiectului respecta logica decarbonizării prevăzută în PNRR: înlocuirea grupurilor existente pe cărbune cu o capacitate similară, mai puțin poluantă, pe gaz.

Deci problema nu a fost dimensiunea proiectului. Problema a fost că Ministerul Energiei nu a gestionat proiectul la timp și realist, raportat la termenele foarte scurte din PNRR și la complexitatea unei investiții energetice majore. Iar când calendarul devine imposibil, constructorii nu vin să își asume riscuri pe care statul nu le-a calibrat corect.

Tot Guvernul României trebuia să asigure contribuția proprie și cheltuielile neeligibile ale proiectului. Nu Primăria Craiova.

La fel cum tot Guvernul trebuia să găsească soluții pentru plata certificatelor CO2 și pentru menținerea în funcțiune a uneia dintre capacitățile importante pentru Sistemul Energetic Național.

Pentru că Electrocentrale Craiova nu înseamnă doar apă caldă și căldură. Produce energie electrică pentru sistemul național, iar energia termică este rezultatul cogenerării, mecanism pentru care statul acordă inclusiv bonusuri specifice.

Certificatele CO2 sunt obligații legale pentru emisiile generate de producția pe cărbune. Cu alte cuvinte, dacă produci energie pe cărbune, plătești pentru emisiile produse. Iar acești bani ajung tot la stat, nu la Primăria Craiova.

În 2024, compania a fost obligată să împrumute aproape un milion de certificate CO2, pentru că nu avea aproximativ 70 de milioane de euro necesare achiziției lor. Pentru asta au fost puse garanție activele companiei la EximBank.

Nu pentru „alte cheltuieli”. Nu pentru povești lansate politic. Ci pentru a putea continua să funcționeze.

În 2025, când am preluat portofoliul Energiei, am propus prin memorandum alocarea fondurilor necesare pentru plata certificatelor CO2, pentru reparații și pentru achiziția cazanelor de apă fierbinte necesare trecerii iernii.

Însă un memorandum nu a primit semnătura premierului. Altul nici măcar nu a trecut de etapa de avizare.

Acestea sunt faptele.

Poți avea opinii politice diferite. Dar nu poți muta responsabilitatea unei companii de stat în curtea unei primării doar pentru că dă bine într-o declarație publică.

Mai ales când documentele oficiale arată exact contrariul.”, scrie Bogdan Ivan pe Facebook.

