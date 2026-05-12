Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Nicușor Dan a anunțat că nu o să desemneze un premier până nu are majoritate în Parlament. Trebuie să facă exact invers ca premierul să poată să-și facă majoritatea”

Victor Ponta: „Nicușor Dan a anunțat că nu o să desemneze un premier până nu are majoritate în Parlament. Trebuie să facă exact invers ca premierul să poată să-și facă majoritatea”

Andrei Rosz
Victor Ponta: „Nicușor Dan a anunțat că nu o să desemneze un premier până nu are majoritate în Parlament. Trebuie să facă exact invers ca premierul să poată să-și facă majoritatea”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum Nicușor Dan ar trebui să numească un premier și să îi acorde șansa de a face o majoritate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „E bine că Nicușor face luni consultări. Problema e următoarea, că trebuie schimbată exprimarea care a fost așa… Să-mi spui tu, că tu ești jurnalist și te pricepi mai bine. Nicușor a zis că n-o să desemneze un prim-ministru până nu se face o majoritate. Nu, domnule! Este fix invers. Desemnează-l pe unul și ăla s-ar putea să vină în 2 zile cu o majoritate. Dacă mă desemnează pe mine îi vin cu majoritate într-o zi. Dacă îl desemnează pe altul…

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre cum Nicușor Dan ar trebui să numească un premier și să îi acorde șansa de a face o majoritate. Acesta a început prin a spune că nu e o problemă că președintele face consultări abia luni. Politicianul susține că abordarea lui Nicușor Dan este problema. Nicușor a spus că va da mandatul de premier doar celui care are o majoritate. Ponta afirmă că ar trebui să facă fix invers, să acorde mandatul de premier unui politician și să îi dea șansa să facă o majoritate. Acesta susține și că singura majoritate posibilă ar fi între AUR și PSD, însă PSD-ul nu vrea să facă o Coaliție cu AUR.

„E bine că Nicușor face luni consultări. Problema e următoarea, că trebuie schimbată exprimarea care a fost așa… Să-mi spui tu, că tu ești jurnalist și te pricepi mai bine. Nicușor a zis că n-o să desemneze un prim-ministru până nu se face o majoritate. Nu, domnule! Este fix invers. Desemnează-l pe Marius Tucă și ăla s-ar putea să vină în 2 zile cu o majoritate. Dacă mă desemnează pe mine îi vin cu majoritate într-o zi. Dacă îl desemnează pe altul… Există o singură majoritate, cea dintre PSD-AUR, alta nu există. Doar că PSD-ul nu vrea… Știi foarte bine părerea mea. De un an de zile spun de o majoritate AUR-PSD.”, a explicat politicianul.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Victor Ponta: „Dacă USR-ul de pe locul 4 vrea să conducă România, atunci și eu o să mă duc la Cotroceni în locul lui Nicușor pentru că am ieșit pe locul 4”
22:00
Victor Ponta: „Dacă USR-ul de pe locul 4 vrea să conducă România, atunci și eu o să mă duc la Cotroceni în locul lui Nicușor pentru că am ieșit pe locul 4”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 13 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 13 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
ACTUALITATE Valentin Stan: Donald Trump se duce la XI să discute subiecte extrem de importante. SUA trebuie să aibă o viziune de consens când vorbesc cu China
07:00
Valentin Stan: Donald Trump se duce la XI să discute subiecte extrem de importante. SUA trebuie să aibă o viziune de consens când vorbesc cu China
ACTUALITATE Valentin Stan: O criză politică nu poate fi într-o țară în care se anulează alegeri, sunt scoși candidați din cursă și acum se pregătesc să scoată pe cine trebuie
06:30
Valentin Stan: O criză politică nu poate fi într-o țară în care se anulează alegeri, sunt scoși candidați din cursă și acum se pregătesc să scoată pe cine trebuie
ACTUALITATE Valentin Stan: Președintele României nu are voie să pună premier pe cine vrea el. Nicușor își ia puterea de decident, ceea ce e neconstituțional
06:00
Valentin Stan: Președintele României nu are voie să pună premier pe cine vrea el. Nicușor își ia puterea de decident, ceea ce e neconstituțional
ACTUALITATE Valentin Stan: AUR face parte din grupul european al Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European. Este una dintre cele mai mari formațiuni politice din UE
22:49, 11 May 2026
Valentin Stan: AUR face parte din grupul european al Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European. Este una dintre cele mai mari formațiuni politice din UE
Mediafax
Scandal telefoane de aur Trump: 500.000 de clienți încă așteaptă comenzile după un an
Digi24
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”
Cancan.ro
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Planul lui Nicușor Dan pentru un nou guvern. Bolojan și Grindeanu, variante excluse de prim-ministru - SURSE
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Click
Legumele congelate se gătesc direct sau trebuie dezghețate? Ce recomandă bucătarii
Digi24
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Cancan.ro
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Ce se întâmplă doctore
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Descopera.ro
Elevii din România ar putea avea o nouă disciplină obligatorie în școli

Cele mai noi

Trimite acest link pe