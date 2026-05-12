Victor Ponta: „Nicușor Dan a anunțat că nu o să desemneze un premier până nu are majoritate în Parlament. Trebuie să facă exact invers ca premierul să poată să-și facă majoritatea”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum Nicușor Dan ar trebui să numească un premier și să îi acorde șansa de a face o majoritate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „E bine că Nicușor face luni consultări. Problema e următoarea, că trebuie schimbată exprimarea care a fost așa… Să-mi spui tu, că tu ești jurnalist și te pricepi mai bine. Nicușor a zis că n-o să desemneze un prim-ministru până nu se face o majoritate. Nu, domnule! Este fix invers. Desemnează-l pe unul și ăla s-ar putea să vină în 2 zile cu o majoritate. Dacă mă desemnează pe mine îi vin cu majoritate într-o zi. Dacă îl desemnează pe altul…”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre cum Nicușor Dan ar trebui să numească un premier și să îi acorde șansa de a face o majoritate. Acesta a început prin a spune că nu e o problemă că președintele face consultări abia luni. Politicianul susține că abordarea lui Nicușor Dan este problema. Nicușor a spus că va da mandatul de premier doar celui care are o majoritate. Ponta afirmă că ar trebui să facă fix invers, să acorde mandatul de premier unui politician și să îi dea șansa să facă o majoritate. Acesta susține și că singura majoritate posibilă ar fi între AUR și PSD, însă PSD-ul nu vrea să facă o Coaliție cu AUR.