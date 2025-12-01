Cum a reacționat o femeie din Iași când a aflat că a fost înșelată. A umplut mașina iubitului ei cu făină și ouă: „Cine e Sara?”

În dimineața zilei de 1 decembrie, o scenă neobișnuită a atras atenția trecătorilor pe o stradă din Iași. O mașină a fost găsită acoperită cu făină, ouă și alte alimente. De vină ar fi chiar fosta iubită a proprietarului.

Incidentul a avut loc în fața lui bloc unde autoturismul fusese parcat peste noapte. Acesta era acoperit cu făină, lapte și alte resturi alimentare, ceea ce necesita o curățare dificilă, iar femeia a lăsat și un mesaj scris pe un carton: „Cine e Sara?”

Mașină vandalizată de fosta iubită cu faină și ouă

Imaginile cu mașina vandalizată au devenit rapid virale, stârnind numeroase comentarii și reacții din partea oamenilor. În urma incidentului, autoritățile locale îndeamnă la calm și dialog în situații similare. Ele subliniază importanța rezolvării conflictelor personale fără a recurge la acte care pot duce la pagube materiale sau incidente publice.

Acest caz amintește de unul petrecu tot în Iași, o femeie a recurs la răpirea amantei, pe care a bătut-o. Ajutată de un vecin, soția înșelată a răpit-o de pe stradă pe rivala în dragoste, o minoră, a dus-o în cartierul Păcureți din Iași, unde a bătut-o.

