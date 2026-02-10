Prima pagină » Actualitate » Război în Ucraina, ziua 1.447. Noi atacuri ale Rusiei, sunt morți și răniți în Harkov și Odesa

Război în Ucraina, ziua 1.447. Noi atacuri ale Rusiei, sunt morți și răniți în Harkov și Odesa

10 feb. 2026, 08:01, Actualitate
Război în Ucraina, ziua 1.447. Noi atacuri ale Rusiei, sunt morți și răniți în Harkov și Odesa
Război în Ucraina, ziua 1.447. Noi atacuri ale Rusiei

Războiul din Ucraina a intrat marți, 10 februarie 2026, în a 1.447-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Cel puțin patru persoane, între care o mamă și copilul său, au fost ucise și mai multe rănite în atacurile Rusiei asupra regiunilor Harkov (nord-estul Ucrainei) și Odesa (în sud).

Rușii bombardează tot

Ai fost afectate infrastructurile energetice din Ucraina, între care o mare stație electrică la Volînia, în extremitatea de nord-vest a țării, potrivit AFP și EFE. Armata rusă a atacat luni pentru a doua zi consecutiv infrastructura de gaze a Ucrainei, a declarat directorul executiv al Naftogaz, compania de petrol și gaze din Ucraina, Serghei Korețki.

„Pe parcursul zilei, inamicul a atacat din nou instalațiile noastre de producere a gazelor din regiunea Poltava și a efectuat noi atacuri masive în Sumî (la nord), care continuă”, a declarat Korețki într-un comunicat de presă.

Potrivit Forțelor aeriene ucrainene, Rusia a lansat 11 rachete balistice și 149 de drone, inclusiv drone Shahed de concepție iraniană. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât peste 100 de drone, precum și mai multe rachete, a adăugat acestea.

Una din persoane ucise este un bărbat de 71 de ani din orașul Novgorod-Siverski (regiunea Cernihiv, în nordul Ucrainei). Acesta dormea când o dronă rusească a căzut peste casa sa, au indicat autoritățile locale.

O conductă de gaze a fost avariată la Odesa, potrivit guvernatorului militar al regiunii omonime Oleg Kíper.

Orașul Novovolinska, lăsat în beznă

În nord-vestul țării, circa 80.000 de persoane din orașul Novovolinska (regiunea Volânia) au rămas fără curent electric după atacul rusesc, a indicat primarul local Boris Karpus.

Rusia desfășoară de la începutul acestui an o campanie intensă de atacuri cu rachete și drone asupra infrastructurilor energetice ale Ucrainei, lăsând în toiul iernii țara fără apă, curent electric și căldură timp de mai multe zile.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 857. UE și 8 state musulmane condamnă decizia Israelului privind extinderea controlului asupra Cisiordaniei
07:26
Război în Orientul Mijlociu, ziua 857. UE și 8 state musulmane condamnă decizia Israelului privind extinderea controlului asupra Cisiordaniei
ACTUALITATE 10 Februarie, calendarul zilei: Actorul Robert Wagner împlinește 96 de ani. Victor Rebengiuc împlinește 93 de ani. Chloë Grace Moretz face 29
07:15
10 Februarie, calendarul zilei: Actorul Robert Wagner împlinește 96 de ani. Victor Rebengiuc împlinește 93 de ani. Chloë Grace Moretz face 29
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Raportul american a fost dat publicității de către Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, înseamnă că și-a asumat acest raport
07:00
Valentin Stan: Raportul american a fost dat publicității de către Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, înseamnă că și-a asumat acest raport
EXCLUSIV Explicațiile halucinante oferite de Alstom, producătorul metrourilor care nu circulă, după ce Gândul a dezvăluit că mecanicii Metrorex au rămas în mână cu maneta pentru frâna de siguranță. „Sunt incidente normale în etapa de testare”
06:00
Explicațiile halucinante oferite de Alstom, producătorul metrourilor care nu circulă, după ce Gândul a dezvăluit că mecanicii Metrorex au rămas în mână cu maneta pentru frâna de siguranță. „Sunt incidente normale în etapa de testare”
ACTUALITATE Valentin Stan: Un jurnalist îi acuză pe congresmenii americani că au făcut acest raport „la comandă”, pe bani primiți din România
06:00
Valentin Stan: Un jurnalist îi acuză pe congresmenii americani că au făcut acest raport „la comandă”, pe bani primiți din România
FLASH NEWS Schimb dur de replici între Tudor Chirilă și ministrul Culturii despre pontajul actorilor: „Fudulia nu implică introspecţie sau auto analiză”
00:17
Schimb dur de replici între Tudor Chirilă și ministrul Culturii despre pontajul actorilor: „Fudulia nu implică introspecţie sau auto analiză”
Mediafax
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Cancan.ro
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
„Cred că un soldat ar spune mulțumesc”. Un vlogger rus prezintă rația individuală de hrană din Armata Română
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Asteroidul 2024 YR4 ar putea lovi Luna în 2032, potrivit unui studiu care se bazează pe 10.000 de simulări. Consecințele pentru Pământ
Cancan.ro
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Ce se întâmplă doctore
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Un studiu arată că bărbații dezvoltă boli de inimă cu 10 ani mai devreme decât femeile
ACUZAȚII Trump amenință că va bloca deschiderea podului dintre SUA și Canada: „Nu voi permite asta până când SUA nu vor fi despăgubite integral”
07:46
Trump amenință că va bloca deschiderea podului dintre SUA și Canada: „Nu voi permite asta până când SUA nu vor fi despăgubite integral”
METEO Pe ce dată vine primăvara și câte zile mai ninge până atunci, în funcție de orașul în care locuiești. Tabel complet pentru România
07:34
Pe ce dată vine primăvara și câte zile mai ninge până atunci, în funcție de orașul în care locuiești. Tabel complet pentru România
VIDEO Nou atac american în Pacific asupra unui vas care ar fi implicat în traficul de droguri. Doi morți, anunță armata SUA
07:26
Nou atac american în Pacific asupra unui vas care ar fi implicat în traficul de droguri. Doi morți, anunță armata SUA
PACE ÎN UCRAINA Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron insistă cu lansarea unei inițiative de la Bruxelles pentru dialogul cu Putin
07:19
Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron insistă cu lansarea unei inițiative de la Bruxelles pentru dialogul cu Putin
FINANCIAR „Cumpără european”. Franța vrea ca UE să impună taxe mai mari pe importurile de produse ieftine „made in China”
07:10
„Cumpără european”. Franța vrea ca UE să impună taxe mai mari pe importurile de produse ieftine „made in China”
România, campioana scumpirilor la alimente în 2025, mai mult decât dublu față de media UE. În 2026, inflația alimentară s-ar putea tripla
06:00
România, campioana scumpirilor la alimente în 2025, mai mult decât dublu față de media UE. În 2026, inflația alimentară s-ar putea tripla

Cele mai noi

Trimite acest link pe