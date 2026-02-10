Război în Ucraina, ziua 1.447. Noi atacuri ale Rusiei, sunt morți și răniți în Harkov și Odesa

Războiul din Ucraina a intrat marți, 10 februarie 2026, în a 1.447-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Cel puțin patru persoane, între care o mamă și copilul său, au fost ucise și mai multe rănite în atacurile Rusiei asupra regiunilor Harkov (nord-estul Ucrainei) și Odesa (în sud).

Rușii bombardează tot

Ai fost afectate infrastructurile energetice din Ucraina, între care o mare stație electrică la Volînia, în extremitatea de nord-vest a țării, potrivit AFP și EFE. Armata rusă a atacat luni pentru a doua zi consecutiv infrastructura de gaze a Ucrainei, a declarat directorul executiv al Naftogaz, compania de petrol și gaze din Ucraina, Serghei Korețki.

„Pe parcursul zilei, inamicul a atacat din nou instalațiile noastre de producere a gazelor din regiunea Poltava și a efectuat noi atacuri masive în Sumî (la nord), care continuă”, a declarat Korețki într-un comunicat de presă.

Potrivit Forțelor aeriene ucrainene, Rusia a lansat 11 rachete balistice și 149 de drone, inclusiv drone Shahed de concepție iraniană. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât peste 100 de drone, precum și mai multe rachete, a adăugat acestea.

Una din persoane ucise este un bărbat de 71 de ani din orașul Novgorod-Siverski (regiunea Cernihiv, în nordul Ucrainei). Acesta dormea când o dronă rusească a căzut peste casa sa, au indicat autoritățile locale.

O conductă de gaze a fost avariată la Odesa, potrivit guvernatorului militar al regiunii omonime Oleg Kíper.

Orașul Novovolinska, lăsat în beznă

În nord-vestul țării, circa 80.000 de persoane din orașul Novovolinska (regiunea Volânia) au rămas fără curent electric după atacul rusesc, a indicat primarul local Boris Karpus.

Rusia desfășoară de la începutul acestui an o campanie intensă de atacuri cu rachete și drone asupra infrastructurilor energetice ale Ucrainei, lăsând în toiul iernii țara fără apă, curent electric și căldură timp de mai multe zile.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front