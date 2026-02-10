10 Februarie, calendarul zilei: Actorul Robert Wagner împlinește 96 de ani. Victor Rebengiuc împlinește 93 de ani. Chloë Grace Moretz face 29

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 10 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Robert Wagner este un actor american legendar, apreciat pentru stilul său rafinat și pentru longevitatea unei cariere impresionante în film și televiziune. Născut pe 10 februarie 1930, în Detroit, Michigan, el a fost descoperit de studiourile 20th Century Fox la începutul anilor ‘50. A jucat în filme de succes precum With a Song in My Heart (1952), A Kiss Before Dying (1956) și clasica producție The Pink Panther (1963). A colaborat cu actori celebri ai epocii și a fost considerat un simbol al eleganței masculine hollywoodiene. Serialul It Takes a Thief (1968–1970) i-a adus un public numeros, consolidându-i statutul de vedetă TV. Cel mai mare succes l-a cunoscut însă cu serialul Hart to Hart (1979–1984), unde a interpretat rolul lui Jonathan Hart, un milionar sofisticat care rezolvă mistere alături de soția sa, Jennifer. A fost căsătorit de mai multe ori, inclusiv cu celebra actriță Natalie Wood. Astăzi, Robert Wagner este admirat pentru profesionalism, adaptabilitate și capacitatea de a rămâne relevant de-a lungul mai multor generații.

Victor Rebengiuc este unul dintre cei mai mari și respectați actori români, o personalitate emblematică a teatrului și filmului din România. S-a născut pe 10 februarie 1933, la București, și a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, debutând rapid pe scenele importante ale țării. A fost timp de decenii actor al Teatrului Bulandra, unde a interpretat roluri memorabile din dramaturgia clasică și contemporană, remarcându-se prin forță expresivă, profunzime și rigoare artistică. În cinematografie, Victor Rebengiuc a devenit extrem de cunoscut pentru roluri din filme precum Pădurea spânzuraților, Moromeții, De ce trag clopotele, Mitică?, Medalia de onoare sau Aferim!. Este apreciat nu doar pentru talentul său excepțional, ci și pentru verticalitatea morală și spiritul civic, fiind o voce lucidă și critică în spațiul public. De-a lungul carierei sale impresionante, a primit numeroase premii și distincții, rămânând un reper al artei actoricești românești și un model pentru generațiile tinere.

Chloë Grace Moretz este o actriță americană apreciată pentru maturitatea artistică demonstrată încă de la o vârstă fragedă și pentru capacitatea de a aborda roluri diverse și provocatoare. S-a născut pe 10 februarie 1997, în Atlanta, Georgia, într-o familie numeroasă. La vârsta de 7 ani s-a mutat la Los Angeles, unde a început să participe la audiții pentru film și televiziune. Primul său succes major a venit odată cu rolul Hit-Girl din Kick-Ass (2010), interpretare care a surprins publicul și criticii prin combinația de forță, umor și siguranță scenică. Ulterior, a jucat în filme precum Let Me In (2010), un remake apreciat al producției suedeze Let the Right One In, și Hugo (2011), regizat de Martin Scorsese. Cariera sa include și roluri dramatice și psihologice, cum ar fi remake-ul Carrie (2013), precum și filme cu tematică socială precum If I Stay (2014) și The Miseducation of Cameron Post (2018). În paralel, a avut succes și în animație, fiind vocea personajului Mavis în seria Hotel Transylvania. Chloë Grace Moretz este cunoscută pentru implicarea sa în activism social, susținând drepturile femeilor și ale comunității LGBTQ+.

Nașteri 🎂

🎂1930: Robert Wagner 🇺🇸🎬 The Pink Panther (1963), Hart to Hart (1979 – 1984), Austin Powers: International Man of Mystery (1997), Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999), Austin Powers in Goldmember (2002)

🎂1933: Victor Rebengiuc 🇷🇴🎭🎬 După performanța sa în Pădurea spânzuraților (1965) în regia lui Liviu Ciulei, a devenit o figură majoră în cinematografia românească și a devenit cunoscut mai ales pentru apariția în 1986 în Moromeții lui Stere Gulea. Din 1957, a fost membru al Teatrului Bulandra, jucând în peste 200 de roluri numai pe această scenă

🎂1937: Roberta Flack 🇺🇸🎤 renumită pentru piesa Killing Me Softly with His Song (1973)

🎂1962: Cliff Burton 🇺🇸🎸 basist Metallica, a decedat într-un accident în care autocarul formației s-a răsturnat, alunecând pe poleiul format, fiind aruncat prin geam, autocarul căzând peste el. Avea doar 24 de ani. Accidentul s-a petrecut în Suedia. La înmormântare, s-a cântat piesa „Orion” de pe albumul Master of Puppets. Din această cauză, Metallica nu a mai cântat live „Orion” în varianta completă până în noiembrie 2006, când a fost folosită ca o „punte” de legătură între 2 piese

🎂1967: Laura Dern 🇺🇸🎬 Jurassic Park (1993)

🎂1983: Lucian Goian 🇷🇴⚽️

🎂1997: Chloë Grace Moretz 🇺🇸🎬 și-a început cariera la vârsta de 7 ani

Decese 🕯

🕯️1755: Montesquieu 🇫🇷✒️ una dintre cele mai complexe și importante figuri ale iluminismului francez

🕯️1868: David Brewster 🇬🇧🔴🟢🔵 cunoscut pentru studiile sale în domeniul reflexiei, polarizării și difracției luminii. Ca aplicație practică a cercetărilor sale, a inventat caleidoscopul și a perfecționat stereoscopul

🕯️1923: Wilhelm Röntgen 🇩🇪🩻 a descoperit în anul 1895 emisia unor radiații penetrante, pe care le-a numit radiații X care, după moartea sa și în pofida testamentului său, au fost denumite raze Röntgen. În 1901 a fost distins cu Premiul Nobel pentru Fizică

🕯️1932: Edgar Wallace 🇬🇧✒️ scriitor de thriller și romane polițiste, regizor și jurnalist

🕯️2008: Roy Scheider 🇺🇸🎬 cel mai cunoscut pentru rolul polițistului Martin Brody în Jaws (1975)

🕯️2014: Shirley Temple 🇺🇸🎬 primul copil actor din istoria cinematografiei care a primit Premiul Juvenil al Academiei în 1934, fiind totodată cea mai tânără actriță care a câștigat vreodată un premiu Oscar

🕯️2021: Larry Flynt 🇺🇸📰 publicist și șeful editurii „Larry Flynt Publications”, care publică peste 20 de reviste, printre care revista pentru bărbați Hustler

🕯️2023: Hugh Hudson 🇬🇧🎥 cel mai cunoscut pentru regizarea filmului Carele de foc (1981) care a câștigat mai multe Premii Oscar

Calendar 🗒

🗒1258: Invaziile mongole: Bagdadul cade în mâinile mongolilor, punând capăt Epocii de Aur islamice

🗒1355: Regele Ludovic I al Ungariei confirmă înțelegerea cu Nicolae Alexandru, care în schimbul unor garanții de securitate, a acceptat suzeranitatea regală maghiară asupra Valahiei Transalpine („Țara Românească”)

🗒1388: Menționarea, pentru prima dată, a orașului-cetate Suceava, drept capitală a statului feudal Moldova

🗒1502: Vasco da Gama pleacă din Lisabona pentru a doua călătorie spre India

🗒1763: În urma Tratatului de pace de la Paris, Franța a cedat Regatului Unit Canada și teritoriile din America de Nord, de la est de râul Mississippi

🗒1819: Simon Bolivar este numit președinte al Venezuelei și comandant suprem al armatei revoluționare

🗒1841: A intrat în vigoare „Actul uniunii”, ce confirma oficial unirea Canadei Superioare cu Canada Inferioară

🗒1867: Are loc, la Iași, premiera piesei „Răzvan vodă”, de B.P. Hașdeu, prima dramă istorică românească importantă

🗒1882: Bogdan Petriceicu Hașdeu este ales membru al Societății de lingvistică din Paris

🗒1904: Împăratul Japoniei a declarat, în mod oficial, război Rusiei, condamnând pretențiile rusești asupra Coreei și Manciuriei

🗒1938: Regele Carol al II-lea înlătură guvernul Goga-Cuza și instaurează un regim de autoritate personală. În fruntea guvernului este numit patriarhul Miron Cristea

🗒1941: Marea Britanie rupe relațiile diplomatice cu România și extinde asupra ei măsurile de blocadă

🗒1942: Primul Disc de Aur a fost decernat, de către Compania RCA VICTOR, americanului Glenn Miller, pentru melodia „Chatta Nooga Choo Choo”

🗒1947: Delegația Guvernului român semnează, la Paris, Tratatul de pace cu Puterile Aliate și Asociate. României i se recunosc drepturile legitime asupra Transilvaniei de Nord și i se impune plata unor despăgubiri, în contul reparațiilor de război

🗒1947: Italia a retrocedat Iugoslaviei Dalmația, ocupată în timpul războiului

🗒1960: Ia ființă, în senatul francez, un grup parlamentar de prietenie Franța-România, cuprinzând personalități marcante din toate partidele politice

🗒1990: Curtea Supremă de Justiție, sesizată de Procuratura Generală, hotărăște trimiterea în judecată pentru complicitate la genocid, în perioada timișoreană a Revoluției Române din decembrie 1989, pe membrii comandamentului instituit la Timișoara pentru înăbușirea și reprimarea Revoluției

🗒1997: Supercalculatorul Deep Blue, fabricat de IBM, l-a înfrânt la șah pe campionul mondial Garry Kasparov

🗒2009: Pentru prima dată are loc coliziunea a doi sateliți artificiali care orbitau în jurul Pământului. Coliziunea s-a produs la ora 16:56 UTC la 789 km deasupra Peninsulei Taimîr, în Siberia; viteza sateliților în timpul coliziunii a fost estimată la 11,7 km/s

🗒2025: Klaus Iohannis este primul președinte al României care demisionează

