Nou atac american în Pacific asupra unui vas care ar fi implicat în traficul de droguri. Doi morți, anunță armata SUA

Statele Unite au lansat un nou atac în Oceanul Pacific împotriva unui presupus vas implicat în traficul de droguri, soldat cu doi morți. Lovitura face parte dintr-o campanie anti-drog derulată de armata americană, la ordinul lui Donald Trump de peste șase luni de zile.

Statele Unite au efectuat luni o nouă lovitură militară în Oceanul Pacific, vizând un presupus vas folosit pentru traficul de droguri. Atacul s-a soldat cu moartea a două persoane, a anunțat armata americană, citată de AFP.

Informația a fost publicată pe platforma X de Comandamentul militar american pentru America Latină și Caraibe (SOUTHCOM).

De la începutul campaniei anti-drog, în luna septembrie 2025, cel puțin 130 de persoane au fost ucise, iar 38 de nave au fost distruse în cadrul operațiunilor americane împotriva unor presupuse ambarcațiuni implicate în trafic de droguri.

O a treia persoană a fost rănită în atacul de luni, însă a supraviețuit. Armata americană a precizat că Garda de Coastă a SUA a fost mobilizată pentru a interveni și a o salva.

„Pe 9 februarie, la ordinul comandantului SOUTHCOM, generalul Francis L. Donovan, Forța Operativă Comună Southern Spear a efectuat un atac cinetic letal asupra unei nave operate de organizații teroriste desemnate. Serviciile de informații au confirmat că nava tranzita rutele cunoscute de trafic de droguri din Pacificul de Est și era implicată în operațiuni de trafic de droguri. Doi narcoteroriști au fost uciși, iar unul a supraviețuit atacului. După angajament, USSOUTHCOM a notificat imediat Garda de Coastă a SUA să activeze sistemul de căutare și salvare pentru supraviețuitor”, scrie Comandamentul militar american pentru America Latină și Caraibe (SOUTHCOM) pe X.

Acesta este cel de-al treilea atac american din 2026 asupra cartelurilor de droguri

Acesta este al treilea atac cunoscut de la începutul anului, după operațiunile similare desfășurate pe 23 ianuarie și 5 februarie, în cadrul aceleiași campanii militare.

Legalitatea campaniei americane, care vizează oficial cartelurile ce alimentează traficul de droguri în Statele Unite, este intens contestată atât la nivel internațional, cât și în rândul clasei politice americane. Experți și oficiali ai Organizației Națiunilor Unite au denunțat în mod repetat aceste acțiuni, catalogându-le drept execuții extrajudiciare.

Amimtim că la începutul lui 2026, lupta împotriva cartelurilor de droguri s-a intensificat, culminând chiar cu cea mai spectaculoasă operațiune a forțelor americane „Delta”, care i-au capturat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa pe 3 ianuarie, la Caracas. Cei doi sunt acuzați de justiția americană de „narcoterorism” și de importul a „tone de cocaină”.

Cuplul a fost extras din Venezuela și transportat imediat în Statele Unite, unde a fost încarcerat în vederea judecării. La primul proces, Maduro și soția sa au pledat nevinovați în fața unui tribunal din New York. Acum, cei doi urmează să se prezinte din nou în instanță pe 17 martie.

