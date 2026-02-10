Criză la Palatul Buckingham. Regele Charles, „profund îngrijorat” de acuzațiile extrem de grave la adresa prințului Andrew în dosarul Epstein

Palatul Buckingham a transmis că majestatea sa, Regele Charles este pregătit să sprijine poliția în cazul acuzațiilor la adresa fratelui său, Andrew Mountbatten-Windsor, după noile dezvăluiri din dosarul Epstein, care au intensificat presiunea asupra familiei regale.

Regele Charles III a intervenit public pentru prima dată în contextul noilor dezvăluiri din scandalul Epstein, afirmând că Palatul Buckingham este pregătit să sprijine poliția în analiza acuzațiilor care îl vizează pe fratele său, Andrew Mountbatten-Windsor, scrie BBC.

„Regele și-a exprimat clar, prin cuvinte și acțiuni fără precedent, îngrijorarea profundă față de acuzațiile care continuă să iasă la iveală cu privire la comportamentul domnului Mountbatten-Windsor”, a declarat un purtător de cuvânt al Palatului. „Deși acuzațiile specifice în cauză trebuie să fie abordate de domnul Mountbatten-Windsor, dacă suntem abordați de poliția din Thames Valley, suntem gata să îi sprijinim, așa cum v-ați aștepta”, a adăugat majestatea Sa.

Poliția Thames Valley a confirmat că evaluează în prezent dacă există motive pentru a deschide o investigație, în urma unei plângeri depuse de grupul anti-monarhic Republic. Acesta l-a denunțat pe Andrew Mountbatten-Windsor pentru suspiciuni de abuz în serviciu și încălcarea secretului de serviciu.

Dosarul Epstein pune presiune pe familia regală britanică

Noile documente din dosarele Jeffrey Epstein par să indice că fostul prinț a transmis informații sensibile despre vizite oficiale în Singapore, Hong Kong și Vietnam, precum și detalii confidențiale privind oportunități de investiții. Potrivit documentelor, rapoartele ar fi fost trimise lui Epstein la doar câteva minute după ce Andrew le-ar fi primit de la consilierul său special de atunci, Amit Patel.

Dosarele mai menționează informații despre oportunități de investiții în Afganistan, descrise ca „confidențiale”, care ar fi fost transmise pe 24 decembrie 2010. Conform regulilor oficiale, reprezentanții comerciali au obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor sensibile, comerciale sau politice legate de vizitele oficiale.

Totodată, Palatul Buckingham a transmis că „gândurile și simpatia regelui și reginei au fost și rămân alături de victimele oricărei forme de abuz”.

Regele Charles a fost pus în fața unui moment stânjenitor, iari când s-a aflat în orașul Clitheroe, unde un contestatar a strigat: „De cât timp știți despre Andrew?”. Imediat mulțimea adunată să-l vadă pe rege a reacționat huiduindu-l pe bărbatul care a adresat întrebarea.

Intervenția Palatului Buckingham vine după o declarație anterioară a Palatului Kensington, în care un purtător de cuvânt al prințului și prințesei de Wales a afirmat că aceștia sunt „profund îngrijorați” de noile dezvăluiri.

„Gândurile lor rămân concentrate asupra victimelor”, a declarat purtătorul de cuvânt, înaintea vizitei William în Arabia Saudită.

Care sunt acuzațiile la adresa prințului Andrew

După publicarea a încă trei milioane de documente legate de Epstein, presiunea asupra familiei Mountbatten-Windsor a crescut. În dosare apar afirmații potrivit cărora o a doua femeie ar fi fost trimisă în Marea Britanie de Epstein pentru a întreține relații sexuale cu Andrew. De asemenea, au fost incluse fotografii care par să îl arate într-o postură compromițătoare alături de o femeie.

O situație delicată a apărut și pentru fosta sa soție, Sarah Ferguson, după ce e-mailuri semnate „Sarah” arată solicitări de sprijin și bani adresate lui Epstein.

Săptămâna trecută, Andrew a fost mutat mai devreme decât se anticipa din reședința sa de la Royal Lodge la proprietatea privată a regelui din Sandringham.

În octombrie 2025, în urma mai multor dezvăluiri privind legăturile sale cu Epstein, Andrew Mountbatten-Windsor a fost deposedat de titlurile de prinț și duce.

Acesta a negat constant și ferm orice faptă ilegală, afirmând că simpla menționare a numelui său în dosarele Epstein nu reprezintă o dovadă de comportament necorespunzător.

