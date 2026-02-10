Prima pagină » Știri externe » Criză la Palatul Buckingham. Regele Charles, „profund îngrijorat” de acuzațiile extrem de grave la adresa prințului Andrew în dosarul Epstein

Criză la Palatul Buckingham. Regele Charles, „profund îngrijorat” de acuzațiile extrem de grave la adresa prințului Andrew în dosarul Epstein

Mihai Tănase
10 feb. 2026, 08:22, Știri externe
Criză la Palatul Buckingham. Regele Charles, „profund îngrijorat” de acuzațiile extrem de grave la adresa prințului Andrew în dosarul Epstein

Palatul Buckingham a transmis că majestatea sa, Regele Charles este pregătit să sprijine poliția în cazul acuzațiilor la adresa fratelui său, Andrew Mountbatten-Windsor, după noile dezvăluiri din dosarul Epstein, care au intensificat presiunea asupra familiei regale.

Regele Charles III a intervenit public pentru prima dată în contextul noilor dezvăluiri din scandalul Epstein, afirmând că Palatul Buckingham este pregătit să sprijine poliția în analiza acuzațiilor care îl vizează pe fratele său, Andrew Mountbatten-Windsor, scrie BBC.

„Regele și-a exprimat clar, prin cuvinte și acțiuni fără precedent, îngrijorarea profundă față de acuzațiile care continuă să iasă la iveală cu privire la comportamentul domnului Mountbatten-Windsor”, a declarat un purtător de cuvânt al Palatului.

„Deși acuzațiile specifice în cauză trebuie să fie abordate de domnul Mountbatten-Windsor, dacă suntem abordați de poliția din Thames Valley, suntem gata să îi sprijinim, așa cum v-ați aștepta”, a adăugat majestatea Sa.

Poliția Thames Valley a confirmat că evaluează în prezent dacă există motive pentru a deschide o investigație, în urma unei plângeri depuse de grupul anti-monarhic Republic. Acesta l-a denunțat pe Andrew Mountbatten-Windsor pentru suspiciuni de abuz în serviciu și încălcarea secretului de serviciu.

Dosarul Epstein pune presiune pe familia regală britanică

Noile documente din dosarele Jeffrey Epstein par să indice că fostul prinț a transmis informații sensibile despre vizite oficiale în Singapore, Hong Kong și Vietnam, precum și detalii confidențiale privind oportunități de investiții. Potrivit documentelor, rapoartele ar fi fost trimise lui Epstein la doar câteva minute după ce Andrew le-ar fi primit de la consilierul său special de atunci, Amit Patel.

Dosarele mai menționează informații despre oportunități de investiții în Afganistan, descrise ca „confidențiale”, care ar fi fost transmise pe 24 decembrie 2010. Conform regulilor oficiale, reprezentanții comerciali au obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor sensibile, comerciale sau politice legate de vizitele oficiale.

Totodată, Palatul Buckingham a transmis că „gândurile și simpatia regelui și reginei au fost și rămân alături de victimele oricărei forme de abuz”.

Regele Charles a fost pus în fața unui moment stânjenitor, iari când s-a aflat în orașul Clitheroe, unde un contestatar a strigat: „De cât timp știți despre Andrew?”. Imediat mulțimea adunată să-l vadă pe rege a reacționat huiduindu-l pe bărbatul care a adresat întrebarea.

Intervenția Palatului Buckingham vine după o declarație anterioară a Palatului Kensington, în care un purtător de cuvânt al prințului și prințesei de Wales a afirmat că aceștia sunt „profund îngrijorați” de noile dezvăluiri.

„Gândurile lor rămân concentrate asupra victimelor”, a declarat purtătorul de cuvânt, înaintea vizitei William în Arabia Saudită.

Care sunt acuzațiile la adresa prințului Andrew

După publicarea a încă trei milioane de documente legate de Epstein, presiunea asupra familiei Mountbatten-Windsor a crescut. În dosare apar afirmații potrivit cărora o a doua femeie ar fi fost trimisă în Marea Britanie de Epstein pentru a întreține relații sexuale cu Andrew. De asemenea, au fost incluse fotografii care par să îl arate într-o postură compromițătoare alături de o femeie.

O situație delicată a apărut și pentru fosta sa soție, Sarah Ferguson, după ce e-mailuri semnate „Sarah” arată solicitări de sprijin și bani adresate lui Epstein.

Săptămâna trecută, Andrew a fost mutat mai devreme decât se anticipa din reședința sa de la Royal Lodge la proprietatea privată a regelui din Sandringham.

În octombrie 2025, în urma mai multor dezvăluiri privind legăturile sale cu Epstein, Andrew Mountbatten-Windsor a fost deposedat de titlurile de prinț și duce.

Acesta a negat constant și ferm orice faptă ilegală, afirmând că simpla menționare a numelui său în dosarele Epstein nu reprezintă o dovadă de comportament necorespunzător.

Recomandarea autorului:

Cu două zile înainte de a muri, Jeffrey Epstein și-a ales moștenitorii averii sale de sute de milioane de dolari. Cine a fost principalul beneficiar?

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Marco Rubio merge la Budapesta cu două luni înainte de alegerile parlamentare. Trump și-a anunțat „sprijinul total” pentru Orban
10:31
Marco Rubio merge la Budapesta cu două luni înainte de alegerile parlamentare. Trump și-a anunțat „sprijinul total” pentru Orban
ȘTIINȚĂ Fenomenul astronomic al anului 2026: Pe 28 februarie, șase planete se vor alinia pe cerul nopții
10:28
Fenomenul astronomic al anului 2026: Pe 28 februarie, șase planete se vor alinia pe cerul nopții
TRAGEDIE Caz rezolvat după 17 ani. Ce s-a descoperit după ce cadavrul unui muncitor român a fost aruncat la o groapă de gunoi din Italia
09:59
Caz rezolvat după 17 ani. Ce s-a descoperit după ce cadavrul unui muncitor român a fost aruncat la o groapă de gunoi din Italia
PACE ÎN UCRAINA Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron insistă cu lansarea unei inițiative de la Bruxelles pentru dialogul cu Putin
09:58
Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron insistă cu lansarea unei inițiative de la Bruxelles pentru dialogul cu Putin
ANALIZĂ Planul UE pentru aderarea Ucrainei în 2027. Care sunt cei cinci pași analizați la Bruxelles, în ciuda veto-ului Ungariei
09:43
Planul UE pentru aderarea Ucrainei în 2027. Care sunt cei cinci pași analizați la Bruxelles, în ciuda veto-ului Ungariei
ACUZAȚII Moscova acuză Washingtonul că au ignorat „oferta” lui Putin de 1.000.000.000 $ pentru Consiliul de Pace al lui Trump
09:00
Moscova acuză Washingtonul că au ignorat „oferta” lui Putin de 1.000.000.000 $ pentru Consiliul de Pace al lui Trump
Mediafax
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Cancan.ro
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea de Nord, susține Amnesty International
Cancan.ro
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile. Ce este „dieta de urgență”! Imagini WOW cu artista
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Ești obligat să oprești dacă te afli pe banda 2 când pietonul începe traversarea? Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce zăpada este albă?

Cele mai noi

Trimite acest link pe