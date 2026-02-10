Prima pagină » Actualitate » Război în Orientul Mijlociu, ziua 857. UE și 8 state musulmane condamnă decizia Israelului privind extinderea controlului asupra Cisiordaniei

10 feb. 2026, 07:26, Actualitate
UE și 8 state musulmane condamnă decizia Israelului privind extinderea controlului asupra Cisiordaniei

Uniunea Europeană și opt state musulmane, între care Qatar și Egipt, mediatori în conflictul din Fâșia Gaza, au condamnat măsurile recent anunțate de Israel de a-și extinde controlul asupra Cisiordaniei ocupate.

Israelul a anunțat, duminică seara, că membrii cabinetului său de securitate au aprobat o serie de decizii care „vor schimba fundamental realitatea juridică și civilă din Cisiordania”, un teritoriu palestinian ocupat cu forța de Israel încă din 1967.

„Un nou pas în direcția greșită”

Aceste măsuri constituie „un nou pas în direcția greșită. În conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, reiterăm faptul că anexarea este ilegală în temeiul dreptului internațional”, a declarat Anwar El Anouni, un purtător de cuvânt al UE, reiterând că blocul comunitar nu recunoaște suveranitatea israeliană asupra teritoriilor palestiniene ocupate.

Prin urmare, „orice măsuri concrete luate în această direcție sunt considerate o încălcare a dreptului internațional”, a mai spus oficialul european.

Într-o declarație comună, miniștrii de Externe ai Arabiei Saudite, Egiptului, Turciei, Qatarului, Iordaniei, Emiratelor Arabe Unite, Indoneziei și Pakistanului „condamnă ferm deciziile și măsurile ilegale israeliene care vizează impunerea suveranității israeliene asupra Cisiordaniei”.

Ei au denunțat „impunerea unei noi realități juridice și administrative în Cisiordania ocupată, accelerând astfel încercările de anexare ilegală a acesteia și strămutarea poporului palestinian”.

Conform unui comunicat israelian, reglementările care datează din perioada când Iordania administra Cisiordania, înainte de 1967, și interziceau evreilor să cumpere terenuri, trebuie eliminate. Alte măsuri permit Israelului să administreze anumite situri religioase, chiar și atunci când acestea sunt situate în zone aflate sub controlul Autorității Palestiniene.

„Îngropăm ideea unui stat palestinian”

„Ne adâncim rădăcinile în toate regiunile Israelului și îngropăm ideea unui stat palestinian”, a salutat ministrul israelian al Finanțelor, Bezalel Smotrich, o figură a extremei drepte, el însuși colonist și susținător al anexării Cisiordaniei. De asemenea, Smotrich este însărcinat cu afacerile civile la Ministerul Apărării.

Președinția palestiniană de la Ramallah a condamnat aceste decizii, declarând că „vizează aprofundarea încercărilor de anexare a Cisiordaniei ocupate”.

