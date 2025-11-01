Cum a reacționat un botoșănean, după ce a descoperit un PROIECTIL în fața casei sale. Bărbatul săpa o groapă pentru a planta un copac

Un bărbat din localitatea Costeşti, judeţul Botoşani, a descoperit un proiectil în timp ce săpa o groapă în faţa casei pentru a planta un copac, a transmis, sâmbătă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

După ce a observat muniţia, bărbatul a sunat imediat la 112, potrivit sursei citate.

„La faţa locului s-au deplasat pirotehnicienii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani. În urma verificărilor efectuate, aceştia au constatat faptul că este vorba despre un proiectil exploziv, calibru 76,2 milimetri, rămas neexplodat din timpul conflictelor armate”, au precizat reprezentanții ISU Botoşani.

Proiectilul a fost ridicat, transportat şi depozitat în siguranţă în poligonul militar de la Copălău, urmând să fie distrus ulterior.