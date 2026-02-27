Încă de la întronizare, succesorul Papei Francisc s-a remarcat prin declarații curajoase și dorința de a face o reformă blândă în rândul clericilor. În cea mai recentă intervenție a sa, Papa Leon al XIV-lea a lansat un avertisment cu privire la utilizarea inteligenței artificiale pentru a scrie predici.

„A ține o predică adevărată înseamnă a împărtăși credința”, a spus Papa Leon, adăugând că inteligența artificială „nu va putea niciodată să împărtășească credința”.transmite publicația Irish Star. citată de G4media.

” Creierul trebuie folosit ”

Înaltul Pontif a cerut clerului să reziste „ispitei de a pregăti predici cu ajutorul inteligenței artificiale” și a adăugat: „La fel ca toți mușchii din corp, dacă nu îi folosim, dacă nu îi mișcăm, ei mor. Creierul trebuie folosit, așa că și inteligența noastră trebuie exercitată puțin, pentru a nu pierde această capacitate”, a declarat Papa în cadrul unei întâlniri cu ușile închise, menționată pe larg de Vatican News.

În egală măsură, Papa a criticat căutarea „iluziei pe internet, pe TikTok”, care, în viziunea sa, nu poate înlocui o conexiune spirituală autentică.

Vaticanul a lansat u nui sistem de traducere bazat pe inteligență artificială

Avertismentul Papei vine în contextul lansării de către Vatican a unui sistem de traducere bazat pe inteligență artificială, care va traduce în timp real celebrările liturgice din Bazilica Sfântul Petru în 60 de limbi.

Papa Leon al XIV-lea a reliefat și importanța învățării și studiului ca metodă pentru a contracara dependența excesivă de inteligența artificială.

„Studiul în viața noastră trebuie să fie permanent, continuu. Când aud pe cineva spunându-mi – este adevărat, mi-a spus un preot – „Nu am mai deschis o carte de când am părăsit seminarul”, mă gândesc: „Doamne, ce trist!”, a subliniat Papa.

