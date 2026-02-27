Prima pagină » Actualitate » Șefa Inspecției Judiciare din România, reacție după promulgarea legii pensiilor speciale: ”Nu are cum să ne mulțumească o scădere a statutului”

Șefa Inspecției Judiciare din România, reacție după promulgarea legii pensiilor speciale: ”Nu are cum să ne mulțumească o scădere a statutului”

27 feb. 2026, 15:28, Actualitate
foto: Captură Mediafax.

Invitată vineri la emisiunea OFF The Record, judecătoarea Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare, a vorbit despre statutul magistraților și promulgarea legii pensiilor speciale ale magistraților.

Șefa Inspecției Judiciare a vorbit despre reforma pensiilor de serviciu ale magistraților, după ce președintele Nicușor Dan a promulgat vineri legea privind pensiile speciale ale magistraților, în ciuda solicitărilor venite din partea sistemului judiciar de a retrimite proiectul în Parlament. Roxana Petcu a transmis că dezbaterea despre pensiile magistraților nu este una nouă și că tema a fost intens politizată în ultimii ani.

„Cred că chestiunea legată de pensii a apărut prima oară în PNRR, dacă rețin eu bine. Nu știu dacă la vremea respectivă… n-a înțeles nimeni, eu cel puțin n-am ascultat o explicație plauzibilă, coerentă și clară, ce legătură avea relansarea economică de după post-Covid cu pensiile magistraților.

Dincolo de orice fel de discuții legate de condiții de pensie, cuantum și așa mai departe, a modifica, fie și doar condițiile de pensionare ale magistraților, în felul în care a fost făcută, este o scădere a statutului. Nu are cum să ne mulțumească o scădere a statutului. Eu sunt la rândul meu magistrat. Eu nu pot să discut din perspectiva așteptărilor societății, așteptări repede create într-un anumit fel.”, a spus Petcu.

Șefa Inspecției Judiciare a amintit că magistrații au avut o poziție comună în privința acestei situații și că nemulțumirea a fost exprimată public în nenumărate rânduri.

Mi se pare firesc că în rândul magistraturii să existe o nemulțumire evidentă cu privire la acest aspect. De altfel, reamintim că a fost o solidaritate extraordinară a corpului magistraturii atunci când erau pline discuțiile legate de pensii.”

Cum a reacționat Șefa Inspecției Judiciare după ce a aflat că legea a fost promulgată

Roxana Petcu a spus că nu a fost surprinsă de decizia președintelui de a promulga legea privind pensiile magistraților, Nicușor Dan, însă a ridicat semne de întrebare privind aplicarea noilor prevederi.

„Nu pot să spun că nu m-am așteptat să promulge legea. Sigur, n-am înțeles și cred că nimeni n-a înțeles la ora aceasta cum ar putea o lege publicată astăzi să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Cred că suntem în februarie încă. Au fost prezentate cam toate argumentele care se puteau prezenta, toate contraargumentele noastre au fost prezentate, într-un mod absolut profesionist, din partea judecătorilor și din partea Înaltei Curți. Au fost făcute toate apărările, s-au invocat toate argumentele” , a spus Roxana Petcu.

Roxana Petcu a menționat că magistrații nu pot fi tratați doar ca o categorie profesională obișnuită, tocmai datorită faptului că fac parte dintr-o putere a statului.

„Este o eternă comparație, care este absolut nedreaptă și care nu își are rostul, pentru că vorbim despre două planuri care nu se intersectează. Vorbim despre puterea judecătorească. A trata judecătorii și procurorii strict ca o categorie profesională este, evident, greșit.”, a declarat ea.

Șefa Inspecției Judiciare a explicat că fiecare judecător exercită direct puterea judecătorească, ceea ce face ca statutul acestora să fie diferit de cel al altor profesii.

„Judecătorii și procurorii fac parte din autoritatea judecătorească. Vorbind de judecători, ei exercită puterea judecătorească. Avem puterea legislativă, puterea executivă și puterea judecătorească. Puterea judecătorească se exercită prin fiecare judecător în parte. Fiecare judecător din această țară exercită puterea judecătorească”, a mai spus Roxana Petcu.

Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor speciale. „Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată”

După ce Curtea Constituțională a admis legea pensiilor magistraților, USR vrea modificarea procesului de numire a judecătorilor CCR

