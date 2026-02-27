Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a transmis pe Facebook că România a început anul 2026 cu o premieră financiară pentru ultima perioadă: prima lună de excedent bugetar din 2019 până în prezent. Nazare a explicat că acest rezultat se datorează unei combinații între colectarea eficientă a taxelor și o prudență sporită în gestionarea banilor publici.

„Luna ianuarie 2026 marchează un nou moment important pentru finanțele publice: execuția bugetului general consolidat s-a încheiat cu excedent de 0,85 miliarde lei, respectiv 0,04% din PIB. Este prima lună ianuarie cu excedent după 2019, în contextul în care, în ianuarie 2025, România înregistra un deficit de 11 miliarde lei.” Secretul acestui rezultat, spune acesta, stă în creșterea veniturilor statului. Încasările din TVA au înregistrat un salt impresionant de aproape 24%, în timp ce cheltuielile totale ale statului au fost reduse, fără a tăia însă bugetul alocat proiectelor de dezvoltare.

„Ce a stat la baza acestui rezultat? O colectare a veniturilor semnificativ mai bună: 55,12 miliarde lei, +17,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, cu încasări record la TVA (+23,9% net). O gestionare prudentă a cheltuielilor: acestea, în total, au scăzut cu 6%, fără a afecta investițiile, care continuă să fie susținute în principal din fonduri europene. Rambursările de TVA au crescut cu 1 miliard de lei și au ajuns la 4,73 miliarde lei, sprijinind lichiditatea companiilor.”

Pe lângă cifrele macroeconomice, Nazare subliniază că statul a returnat mai mulți bani companiilor sub formă de rambursări de TVA și a asigurat acestora capitalul necesar pentru funcționare. Tototdată, disciplina fiscală ar urma să ajute România să se împrumute mai ieftin de pe piețele internaționale.

„Bugetul pentru 2026 va urmări în continuare să îmbine prudența fiscală cu dinamismul economic. Ne vom asigura că investițiile publice rămân puternice, cu accent pe proiecte de infrastructură, modernizare și dezvoltare strategică, în special prin fondurile europene. Prin această abordare, România generează bani în economia reală şi devine mai atractivă pentru capitalul internațional. Stabilitatea finanțelor publice trebuie să fie fundamentul încrederii și predictibilității pe termen lung.”

