Liderul nord-coreean Kim Jong Un a promis, săptămâna aceasta, că va consolida programul nuclear al țării sale. Afirmația a fost făcută înaintea unei parade militare nocturne, la care a participat împreună cu fiica sa Kim Ju Ae și care a încheiat congresul la care Kim Jong Un a fost reales lider suprem al partidului de guvernământ din Coreea de Nord. Cei doi au apărut în ținute asemănătoare, cu jachete de piele negre, în Piața Kim Il Sung din capitala Phenian, unde au defilat aproximativ 14.000 de soldați.

Coloane de militari au mărșăluit în lumina reflectoarelor, în timp ce avioane de vânătoare zburau zgomotos deasupra lor, relatează CNN.

Sursă video: KCTV (Korean Central Television)

Fiica adolescentă a lui Kim, despre care se crede că se numește Ju Ae, a apărut din nou în prim-plan la paradă, alături de tatăl ei. Însă, în ciuda speculațiilor din Coreea de Sud cu privire la posibila ei pregătire ca succesoare, nu au fost anunțate noi titluri oficiale la încheierea congresului partidului de guvernământ, care are loc o dată la cinci ani.

În discursul său de închidere, Kim a insistat asupra extinderii arsenalului nuclear al țării. El a numit-o „voința fermă” a partidului de a consolida puterea nucleară națională și de a crește atât numărul armelor, cât și mijloacele de a le utiliza.

Parada a inclus un spectacol de artificii, dar nu a prezentat armele nucleare

Dar la parada sa, majoritatea echipamentelor militare erau în mod evident absente, scrie CNN.

„Nu au fost prezente tancuri, rachete balistice intercontinentale (ICBM) impunătoare, vehicule hipersonice de planare, nici transportoare-erector-lansatoare care să treacă zgomotos pe lângă camere. Reținerea este demnă de remarcat, deoarece regimul Kim folosește adesea paradele pentru a-și expune cele mai amenințătoare arme“, arată sursa citată.

Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm estimează că țara condusă de Kim Jong Un are aproximativ 50 de ogive nucleare și suficient material fisionabil pentru a produce încă 40.

Chiar săptămâna trecută, mass-media de stat a difuzat imagini cu Kim care părea să se afle la comanda unui lansator multiplu de rachete de 600 mm – un sistem pe care Coreea de Nord l-a promovat ca fiind „capabil nuclear” – cu rânduri de zeci de vehicule de lansare aliniate într-o formație impresionantă. Și cu doar patru luni în urmă, Coreea de Nord a organizat o paradă militară masivă, sub ploaie, pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a partidului de guvernământ, prezentând ceea ce mass-media de stat a numit cea mai puternică rachetă balistică intercontinentală și alte sisteme strategice noi.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Kim Jong Un lasă armele nucleare ale Coreei de Nord pe mâinile fiicei sale de 13 ani. Ce funcție a ajuns să ocupe adolescenta. „Primește deja informări de la generali“

Kim Jong Un își schimbă tonUl față de Trump. Phenianul transmite că poate coopera cu SUA în cazul în care Coreea de Nord este recunoscută drept o „putere nucleară”