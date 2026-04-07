Cum a reușit un bărbat nevăzător ca și alte persoane cu deficiențe de vedere să poată construi seturi Lego

Galerie Foto 2

Ca mulți copii mici, lui Matthew Shifrin (28 de ani) îi plăcea să construiască seturi Lego. Dar pentru că era orb, el trebuia să se bazeze pe prieteni și familie pentru a-l ajuta să-și finalizeze creațiile — uneori mituindu-i cu ceai pentru a-i convinge să vină la el acasă.

Dar totul s-a schimbat pentru el, când avea 13 ani, atunci când o prietenă de familie, care întâmplător era și bonă, a venit la casa lui din Newton, Massachusetts, și i-a înmânat un dosar plin cu instrucțiuni accesibile pentru construirea unui palat din Orientul Mijlociu. Instrucțiunile, scrise în Braille, i-au permis să finalizeze setul fără a fi nevoit să se bazeze pe imaginile viu colorate care vin de obicei cu seturile Lego, scrie apnews.com.

FOTO – Caracter ilustrativ

„Aceasta a fost prima dată când am reușit să construiesc singur un set Lego. A fost cu adevărat o experiență uimitoare, pentru că am avut control deplin asupra întregului proces de construcție. Știam unde se duc piesele și am putut învăța despre lumea din jurul meu”, a spus Shifrin, înconjurat de seturi pe care le-a construit, inclusiv o figurină Statuia Libertății și racheta Apollo Saturn V a NASA.

Inspirat să ajungă la mai mulți constructori Lego nevăzători

După ce bona lui Shifrin a murit, acesta a vrut să-i onoreze memoria. Așa că a început să ajusteze instrucțiunile pe care cei doi le postaseră online pentru a ajunge la alți constructori de lego.

Acum trei ani, Shifrin a lansat „Bricks for the Blind/Cărămizi (așa cum se numesc piesele Lego) pentru nevăzători”. Tânărul lucrează acum cu o echipă de 30 de scriitori și testeri nevăzători. Site-ul său pune la dispoziția tuturor nevăzătorilor sau persoanelor cu deficiențe de vedere instrucțiunile descărcabile, care pot fi descărcate gratuit.

Aceștia pot să imprime instrucțiunile în Braille, pas cu pas , fie să utilizeze computere Braille, fie să apeleze la cititoare de ecran, care sunt aplicații software care convertesc textul în vorbire.

Instrucțiunile permit unei persoane nevăzătoare să construiască singură, dar site-ul web al lui Shifrin mai spune că ar putea fi nevoie de o persoană văzătoare pentru a sorta cărămizile Lego. În caz contrar, constructorul nevăzător ar putea apela la una dintre numeroasele aplicații care identifică cărămizile folosind inteligența artificială.

Până în prezent, organizația non-profit a creat instrucțiuni pentru peste 540 de seturi Lego, de la o mașină cu 100 de piese la un pod cu 4.000 de piese, iar aproape 3.000 de constructori au folosit deja instrucțiunile lor în Statele Unite și chiar în Australia.

Shifrin a contactat, de asemenea, Lego Group, cu sediul în Danemarca, în 2017, pentru a face produsele lor mai accesibile, ceea ce a inspirat compania să creeze instrucțiuni audio și Braille pentru un număr tot mai mare de seturi Lego. Lansarea a avut loc… doi ani mai târziu.

Separat, compania a introdus și cărămizile Lego Braille în 2020, care sunt disponibile în franceză, engleză și spaniolă și au știfturi pe cărămizi care corespund literelor, numerelor și simbolurilor. De asemenea, a introdus în decorurile lor mai multe personaje cu pierderi de vedere.

Părinții nevăzători, copiii și familiile lor găsesc o conexiune

Shifrin, care este și actor, compozitor și cântăreț de operă, a spus că a primit mesaje de la mulți oameni care nu au putut construi Lego până acum. A auzit de la bunici, care sunt nevăzători, care spun că acum pot construi împreună cu nepoții lor.

  • „Nu puteam construi cu copiii noștri. Nu voiau ajutorul nostru, dar acum îi putem învăța pe nepoții noștri despre Lego”, este unul dintre mesaje.
  • Sau părinți nevăzători care spun: „Copiii mei văd, nu vor ajutorul meu, dar este uimitor să înțeleg cu adevărat despre ce este vorba în toată această agitație legată de Lego, pentru că acum pot construi singur…”.

Autorul mai recomandă:

Recomandarea video

Citește și

SPORT Etapă perfectă în Italia pentru Cristi Chivu. Clasamentul în Serie A cu 7 runde rămase până la final
08:19
Etapă perfectă în Italia pentru Cristi Chivu. Clasamentul în Serie A cu 7 runde rămase până la final
TRADIȚIE Singura culoare în care nu trebuie să vopsești ouăle de Paște. Este mare păcat, potrivit credinței creștin-ortodoxe
08:16
Singura culoare în care nu trebuie să vopsești ouăle de Paște. Este mare păcat, potrivit credinței creștin-ortodoxe
INEDIT Când Suzuki l-a întâlnit pe Suzuki. De ce o agenție de matrimoniale din Tokyo potrivește cupluri cu același nume
08:00
Când Suzuki l-a întâlnit pe Suzuki. De ce o agenție de matrimoniale din Tokyo potrivește cupluri cu același nume
LIVE 🚨 Război în Iran, ziua 39: Trump: SUA pot distruge podurile şi centralele electrice din Iran în patru ore. Israelul bombardează Iranul
07:21
🚨 Război în Iran, ziua 39: Trump: SUA pot distruge podurile şi centralele electrice din Iran în patru ore. Israelul bombardează Iranul
ACTUALITATE 7 Aprilie, calendarul zilei: Jackie Chan împlinește 72 de ani, Francis Ford Coppola 87. Russell Crowe face 62 de ani
07:15
7 Aprilie, calendarul zilei: Jackie Chan împlinește 72 de ani, Francis Ford Coppola 87. Russell Crowe face 62 de ani
Mediafax
Donald Trump a vorbit cu echipajul misiunii Artemis 2. I-a invitat la Casa Albă și le-a spus că le va cere autografe
Digi24
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Cancan.ro
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
Prosport.ro
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Adevarul
„Epic Fury” sub foc încrucișat în SUA. Un fost consilier al președintelui Trump îi desființează deciziile: „E ca și cum ar tunde iarba”
Mediafax
Haosul din politica externă a UE determină apeluri la o reformă radicală a diplomației
Click
Ideea inedită a unei tinere din România: mini-bibliotecă într-un tren, fără niciun cost. Ruta pe care călătorii au parte de o experiență culturală
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Cancan.ro
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: 'Infidelitate'
Ce se întâmplă doctore
O mai știi pe DJ Harra? Cum arată acum și cu ce boală a fost diagnosticată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă, dar prețul nu e „micro”
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Orașul antic Pompeii a fost cartografiat în detaliu pentru prima dată
SPORT În copilărie, de Paște, fostul ministru Eduard Novak a trăit un moment memorabil: „El a fost cel care mi-a dat cadou”
08:10
În copilărie, de Paște, fostul ministru Eduard Novak a trăit un moment memorabil: „El a fost cel care mi-a dat cadou”
MISIUNE SPAȚIALĂ Moment istoric în spațiu: Trump, mesaj emoționant pentru echipajul Artemis II: „Astăzi aţi scris istorie”
08:01
Moment istoric în spațiu: Trump, mesaj emoționant pentru echipajul Artemis II: „Astăzi aţi scris istorie”
METEO Ninge de Paște în România. Meteorologii Accuweather anunță viscol și strat de 10 cm de zăpadă
07:41
Ninge de Paște în România. Meteorologii Accuweather anunță viscol și strat de 10 cm de zăpadă
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: America pune valoare pe viața militarului american. Nu lasă pe nimeni în urmă
07:00
Valentin Stan: America pune valoare pe viața militarului american. Nu lasă pe nimeni în urmă
ULTIMA ORĂ Alertă aeriană, în miez de noapte, din cauza unor noi atacuri cu drone la graniţa cu România
06:47
Alertă aeriană, în miez de noapte, din cauza unor noi atacuri cu drone la graniţa cu România
EXCLUSIV Tragedia de la Crevedia s-ar putea repeta tot lângă București. Localnicii din Clinceni au descoperit o stație de transfer GPL, cu zeci de cisterne, aproape de casele lor: „Se aud pompele și miroase a gaz”
06:30
Tragedia de la Crevedia s-ar putea repeta tot lângă București. Localnicii din Clinceni au descoperit o stație de transfer GPL, cu zeci de cisterne, aproape de casele lor: „Se aud pompele și miroase a gaz”

Cele mai noi

Trimite acest link pe