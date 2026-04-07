Cum a reușit un bărbat nevăzător ca și alte persoane cu deficiențe de vedere să poată construi seturi Lego

Ca mulți copii mici, lui Matthew Shifrin (28 de ani) îi plăcea să construiască seturi Lego. Dar pentru că era orb, el trebuia să se bazeze pe prieteni și familie pentru a-l ajuta să-și finalizeze creațiile — uneori mituindu-i cu ceai pentru a-i convinge să vină la el acasă.

Dar totul s-a schimbat pentru el, când avea 13 ani, atunci când o prietenă de familie, care întâmplător era și bonă, a venit la casa lui din Newton, Massachusetts, și i-a înmânat un dosar plin cu instrucțiuni accesibile pentru construirea unui palat din Orientul Mijlociu. Instrucțiunile, scrise în Braille, i-au permis să finalizeze setul fără a fi nevoit să se bazeze pe imaginile viu colorate care vin de obicei cu seturile Lego, scrie apnews.com.

„Aceasta a fost prima dată când am reușit să construiesc singur un set Lego. A fost cu adevărat o experiență uimitoare, pentru că am avut control deplin asupra întregului proces de construcție. Știam unde se duc piesele și am putut învăța despre lumea din jurul meu”, a spus Shifrin, înconjurat de seturi pe care le-a construit, inclusiv o figurină Statuia Libertății și racheta Apollo Saturn V a NASA.

Inspirat să ajungă la mai mulți constructori Lego nevăzători

După ce bona lui Shifrin a murit, acesta a vrut să-i onoreze memoria. Așa că a început să ajusteze instrucțiunile pe care cei doi le postaseră online pentru a ajunge la alți constructori de lego.

Acum trei ani, Shifrin a lansat „Bricks for the Blind/Cărămizi (așa cum se numesc piesele Lego) pentru nevăzători”. Tânărul lucrează acum cu o echipă de 30 de scriitori și testeri nevăzători. Site-ul său pune la dispoziția tuturor nevăzătorilor sau persoanelor cu deficiențe de vedere instrucțiunile descărcabile, care pot fi descărcate gratuit.

Aceștia pot să imprime instrucțiunile în Braille, pas cu pas , fie să utilizeze computere Braille, fie să apeleze la cititoare de ecran, care sunt aplicații software care convertesc textul în vorbire.

Instrucțiunile permit unei persoane nevăzătoare să construiască singură, dar site-ul web al lui Shifrin mai spune că ar putea fi nevoie de o persoană văzătoare pentru a sorta cărămizile Lego. În caz contrar, constructorul nevăzător ar putea apela la una dintre numeroasele aplicații care identifică cărămizile folosind inteligența artificială.

Până în prezent, organizația non-profit a creat instrucțiuni pentru peste 540 de seturi Lego, de la o mașină cu 100 de piese la un pod cu 4.000 de piese, iar aproape 3.000 de constructori au folosit deja instrucțiunile lor în Statele Unite și chiar în Australia.

Shifrin a contactat, de asemenea, Lego Group, cu sediul în Danemarca, în 2017, pentru a face produsele lor mai accesibile, ceea ce a inspirat compania să creeze instrucțiuni audio și Braille pentru un număr tot mai mare de seturi Lego. Lansarea a avut loc… doi ani mai târziu.

Separat, compania a introdus și cărămizile Lego Braille în 2020, care sunt disponibile în franceză, engleză și spaniolă și au știfturi pe cărămizi care corespund literelor, numerelor și simbolurilor. De asemenea, a introdus în decorurile lor mai multe personaje cu pierderi de vedere.

Părinții nevăzători, copiii și familiile lor găsesc o conexiune

Shifrin, care este și actor, compozitor și cântăreț de operă, a spus că a primit mesaje de la mulți oameni care nu au putut construi Lego până acum. A auzit de la bunici, care sunt nevăzători, care spun că acum pot construi împreună cu nepoții lor.

„Nu puteam construi cu copiii noștri. Nu voiau ajutorul nostru, dar acum îi putem învăța pe nepoții noștri despre Lego”, este unul dintre mesaje.

Sau părinți nevăzători care spun: „Copiii mei văd, nu vor ajutorul meu, dar este uimitor să înțeleg cu adevărat despre ce este vorba în toată această agitație legată de Lego, pentru că acum pot construi singur…”.

