Un bărbat s-a prefăcut timp de 20 de ani că este orb, pentru a lua bani de la stat. Cum s-a dat de gol, după atâta timp

Un bărbat din Italia s-a prefăcut timp de 20 de ani că este orb, pentru a lua bani de la stat. Iată cum s-a dat de gol, după atâta timp.

Bărbatul din localitatea italiană Castellammare din Stabia, în provincial Napoli, declarat în acte „nevăzător complet”, a fost arestat împreună cu soția sa, după ce o anchetă a Gărzii de Finanțe din Torre Annunziata și a Parchetului local a stabilit că, de fapt, bărbatul avea doar o vedere slabă, desfășurându-și activitățile cotidiene fără să depindă de nimeni.

Măsura arestului la domiciliu a fost dispusă în dimineața zilei de miercuri, 8 octombrie 2025, de către judecătorul de la Tribunalul din Torre Annunziata, la solicitarea procurorilor.

Timp de 20 de ani a beneficiat bărbatul de pensie de invaliditate, precum și de indemnizația de însoțitor, fiind „recunoscut în mod fals ca orb absolut, desi avea doar o vedere slabă”.

În notele Parchetului, se arată că militarilor le-au fost suficiente documentele obținute și serviciile de filaj, pentru a demonstra capacitatea sa „de a se orienta în locuri publice agglomerate și în spații pe care nu le frecventa zilnic, fără să arate vreo ezitare”, dar și de a face „operațiuni cotidiene, cum ar fi interacțiunea la un bancomat sau așezarea banilor în portofel după ce a primit – și a verificat – restul pentru o achiziție”, deci comportamente incompatibile cu „orbirea totală”.

Anchetatorii au explicat că, în urma verificărilor, anul trecut s-a dispus deja un prim sechestru de bunuri în valoare de aproximativ 125.000 de euro.

Din datele obținute reiese că bărbatul ar fi încasat circa 150.000 de euro în 20 de ani, numai cu titlu de indemnizație de însoțitor, cu toate că ducea o viață fără necesitatea unui ajutor permanent.

După ce Garda de Finanțe a transmism semnalarea către INPS, cei doi soți ar fi continuat să simuleze boala, prezentând o documentație medicală oftalmologică din 2010, care s-a dovedit ulterior a fi falsă, reușind iar să inducă în eroare comisia care a confirmat starea de „orbire totală”, în pofida anchetei în desfășurare.

Dar situația s-a clarificat definitiv după ce imaginile surprinse de anchetatori au fost analizate împreună cu un medic oftalmolog, consultant al Parchetului.

Directorul de medicină legală al ASL Napoli 3 Sud, care anterior exclusese condiția de orbire totală, a confirmat, împreună cu specialistul, că bărbatul nu era un nevăzător complet, ci doar avea ușoare probleme cu vedere.

