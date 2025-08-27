Prima pagină » Știri externe » LEGO raportează creșteri record ale vânzărilor semestriale datorită parteneriatelor cu alte branduri

LEGO raportează creșteri record ale vânzărilor semestriale datorită parteneriatelor cu alte branduri

27 aug. 2025, 19:18, Știri externe
LEGO raportează creșteri record ale vânzărilor semestriale datorită parteneriatelor cu alte branduri

Producătorul danez de jucării Lego a raportat o creştere de 12% a vânzărilor în primul semestru, până la un nivel record de 34,6 miliarde de coroane, echivalentul a 5,43 miliarde de dolari.

Conducerea companiei pune succesul înregistrat pe seama colaborărilor cu alte branduri, precum Formula 1 sau Jurassic Park, relatează Reuters.

„Piaţa de jucării a revenit pe creştere în acest an, dar noi înregistrăm un avans mai mare decât media şi astfel ne extindem cota de piaţă. În pofida incertitudinilor create de tarifele administrației Trump, Lego nu a constatat un trend semnificativ în cadrul căruia clienţii din SUA să se reorienteze spre produse mai ieftine”, a declarat directorul general de la Lego, Niels Christiansen.

În primele şase luni, profitul operaţional al grupului danez a crescut cu 10%, până la nouă miliarde de coroane, susţinut de reţeaua globală de producţie a Lego, care cuprinde şase fabrici amplasate în Danemarca, Ungaria, Cehia, Mexic, China şi Vietnam.

În schimb, rivalii Lego, inclusiv Mattel, producătorul păpuşilor Barbie, şi Hasbro, producătorul My Little Pony, rămân expuşi la volatilitatea tarifelor vamale, din cauza dependenţei lor faţă de producţia realizată în China.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Grupul G20 ar trebui să accelereze restructurarea DATORIILOR țărilor sărace /Expert: „Să identifice modalități de facilitare”

Câți bani a încasat UCRAINA de la Rusia, din taxele plătite pentru tranzitul gazului /Contractele s-au încheiat abia după trei ani de război

Mediafax
Avertisment! Inteligenţa artificială devine o unealtă majoră pentru infracţiuni
Digi24
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Cătălin Drulă: Nicușor Dan își dorește alegeri la Capitală în noiembrie. Grindeanu nu poate rupe coaliția. Ce spune despre Ciucu și Băluță
Mediafax
Peste 2.000 de CV-uri primite într-o săptămână pentru companiile de stat. Înscrierile au fost suspendate
Click
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
Digi24
VIDEO Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru reîncărcare. „Este o schimbare a tacticii”
Cancan.ro
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Ce se întâmplă doctore
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
observatornews.ro
Românii au primit facturi şi de 6.000 de lei la electricitate, după regularizare şi majorarea TVA la 21%
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
KanalD
Cu câți kilometri pe oră poți depăși viteza legală fără să fii amendat în 2025. Noul Cod Rutier a fost modificat
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Descopera.ro
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Capital.ro
Serviciul militar voluntar, introdus prin lege. Vor merge în Armată 6 luni. Va fi permisă și recrutarea obligatorie
Evz.ro
Becali, dezvăluiri explozive despre perioada petrecută în închisoare
A1
Ilona Brezoianu, schimbare de look radicală cu câteva luni înainte să nască. Internauții s-au împărțit în două tabere
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
HOROSCOP 28 august 2025. Surpriză totală pentru o zodie! Acesta primește o sumă importantă de bani când se așteaptă mai puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
(P) O viaţă echilibrată, fără efort: cele mai simple schimbări pe care le poţi face
ACTUALITATE România poate deveni lider în carne de vită sustenabilă. Cererea de carne de vită din Uniunea Europeană este în creștere
19:28
România poate deveni lider în carne de vită sustenabilă. Cererea de carne de vită din Uniunea Europeană este în creștere
VIDEO George Simion distribuie o filmare cu pakistanezi care prind lebede: „Ar trebui expulzați acești indivizi?”
19:21
George Simion distribuie o filmare cu pakistanezi care prind lebede: „Ar trebui expulzați acești indivizi?”
ENERGIE Suedia și Luxemburg au carburanți mai ieftini și salarii mai mari ca în România. Românii sunt codași la salarii, dar în top la prețul benzinei
19:04
Suedia și Luxemburg au carburanți mai ieftini și salarii mai mari ca în România. Românii sunt codași la salarii, dar în top la prețul benzinei
POLITICĂ Ionuț Moşteanu: S-a decis ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe cinci pachete separate
18:57
Ionuț Moşteanu: S-a decis ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe cinci pachete separate
EXCLUSIV Situația dosarelor judecate azi la Tribunalul București, în timpul suspendării activității pe perioadă nedeterminată de protest
18:50
Situația dosarelor judecate azi la Tribunalul București, în timpul suspendării activității pe perioadă nedeterminată de protest
VIDEO Ciprian Șerban anunță SANCȚIUNI la Metrorex: 49 de defecțiuni tehnice doar în luna iulie
18:42
Ciprian Șerban anunță SANCȚIUNI la Metrorex: 49 de defecțiuni tehnice doar în luna iulie