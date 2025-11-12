Prima pagină » Actualitate » Cum a scăpat LIDL de o amendă primită pentru că își trata clienții cu ocaua mică. Românii, păcăliți să plătească mai mult

12 nov. 2025, 10:32, Actualitate
Un nou scandal izbucnește în retail. Gigantul german Lidl a fost prins cu ocaua mică într-un magazin din Iași, dar a scăpat basma curată grație unui tertip avocățesc.

Neregulile constatate de inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor s-au confirmat, însă nicio măsură nu a fost luată împotriva Lidl, după cum scrie Ziarul de Iași.

Cum erau păcăliți românii la cântar

Potrivit sursei citate, în octombrie 2023, inspectorii CJPC au intrat într-un magazin Lidl și au cântărit 35 de pachete de cârnați de porc Fuet. În loc de 170 de grame, cât scria pe ambalaj, două dintre pachete aveau 152 de grame, respectiv 154 de grame.

Cum diferența era prea mare, a fost clar că produsele nu trebuiau să se afle la raft, românii fiind păcăliți să plătească mai mulți bani pentru cantități mai mici.

De asemenea, inspectorii au descoperit și ulei de măsline îmbuteliat în sticle incolore, deși normele Uniunii Europene referitoare la standardele de comercializare impun depozitarea uleiului de măsline în spații răcoroase și întunecoase.

Inspectorii CJPC au aplicat o amendă de 3.000 de lei pentru neregulile constatate, însă Lidl a contestat procesul verbal.

Citește aici prin ce tertip avocățesc au scăpat de amenda de 3000 de lei cei de la Lidl.

