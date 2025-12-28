Prima pagină » Actualitate » Reclama de Crăciun cu lupul vegetarian care a strâns peste un milion de vizualizări. Ce poveste se ascunde în spatele acesteia, de fapt

28 dec. 2025, 11:47, Actualitate
O reclamă de Crăciun cu un lup vegetarian a devenit rapid virală, în acest sezon. Reclama a strâns peste un milion de vizualizări, fiind realizată de o echipă de artiști. În timp ce giganții globani investesc în instrumentele pentru inteligență artificială, alți artiști au preferat să facă animația de la zero.

O reclamă de Crăciun a reușit rapid să intre la inimile multor utilizatori. Într-un timp relativ scurt, reclama a strâns peste un milion de vizualizări, aceasta fiind realizată special pentru un lanț de supermarketuri. La bază, de fapt, este un film de animație realizat de o întreagă echipă de artiști și care aduce în prim plan activitatea unui lup vegetarian.

Spotul publicitar este și primul care a reușit să obțină 5 stele pe platforma System1. Este o platformă care măsoară potențialul de construire pe termen lung al brandului. Media scorurilor pentru televiziunea franceză este de doar 2.4 stele, iar obținerea a 5 puncte a intrat în istorie.

Reclama cu lupul singuratic care devine vegetarian / foto: imaginea reprezintă o captură video din filmulețul încărcat de agenție, pe YouTube

Lupul singuratic care devine vegetarian

În reclamă poate fi observat un lup singuratic care devine vegetarian doar pentru a câștiga prietenia celorlalte animale din pădure. Spotul publicitar a stârnit emoție și a devenit viral pe internet. Este noua creație Intermarché, reclama fiind realizată de agenția Romance.

„Succesul ultimei reclame de Crăciun a Intermarché este o mărturie a puterii de construire a brandului prin povestire. Ceea ce începe ca o reclamă obișnuită de Crăciun, cu imagini atractive despre mâncare și sărbători în familie, este transformat într-o poveste unică și emoționantă.

În timp ce multe branduri de supermarketuri folosesc reclamele de Crăciun pentru a stimula vânzările pe termen scurt, Intermarché a mers mai departe, creând un spot memorabil care va ajuta la creșterea vânzărilor și a percepției pozitive a brandului mult după încheierea sezonului de sărbători”, a declarat Jon Evans, directorul pentru relații cu clienții la System1, arată Little Black Book.

Totul începe cu un băiețel speriat de o jucărie în formă de lup. Atunci, pentru a-l calma pe micuț, tatăl lui începe să îi spună o poveste legată de lupul singuratic care era neînțeles de animalele din pădure și sacrificiul pe care l-a făcut pentru a reuși să își facă prieteni. Lupul singuratic descoperă gătitul, făcând un preparat din legume, reclama culminând cu o cină de Crăciun.

Sursă foto: captură video YouTube

