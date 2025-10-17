Premierul Ilie Bolojan este de părere că disputele din coaliție sunt doar niște discuții „de 2 lei” de care oamenii s-au săturat. Acesta a mai declarat, în cadrul unui interviu pentru Radio România Actualități, că românii „vor să vadă ceva acțiune”.

În contextul unei coaliții formată din patru partide și grupul minorităților, este dificilă obținerea consensului pentru gestionarea proiectelor și reformelor. „Oamenii s-au săturat de disputele noastre de 2 lei”, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan, la radio.

„Fiind o coaliţie de patru partide plus grupul minorităţilor, nu este foarte comod să asiguri susţinere, să faci o masă critică care să susțină lucruri care nu sună bine. Sună bine să faci investiții, dar în momentul în care blochezi investiția sau nu mai aloci sume pentru una sau alta, atunci cu siguranță vei găsi dezaprobare”.

Unul dintre exemplele oferite de premier a fost și aceea a realizării unei centuri ocolitoare în zona Gura Humorului, în valoare de 500 de milioane de euro, la care s-a renunțat din cauză că nu toți cei din coaliție au fost de acord și care a fost scoasă de pe ordinea de zi a ședinței de guvern.

„Ca fost președinte de Consiliu Județean, am făcut trei centuri, dar una a fost de 25 de milioane de euro, una de 45 de milioane și una de 75 de milioane de euro , cea mai lungă cu pasaje, cu viaducte și așa mai departe. În calitate de premier am căutat să adun susținere, să am relații de respect cu președinții de partide, cu toate partidele, să nu potențez conflicte, pentru că asta e cel mai simplu, dar oamenii cred că s-au săturat de disputele noastre de 2 lei și vor să vadă ceva acțiune, în așa fel încât să putem ajunge la niște acorduri și să punem în practic aceste proiecte care, indiferent cine este în guvernare, trebuie puse în practică”, a mai spus Ilie Bolojan.

