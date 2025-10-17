Prima pagină » Actualitate » Cum apreciază premierul Bolojan problemele din coaliție: „Oamenii s-au săturat de disputele noastre de 2 lei”

Cum apreciază premierul Bolojan problemele din coaliție: „Oamenii s-au săturat de disputele noastre de 2 lei”

Luiza Dobrescu
17 oct. 2025, 14:38, Actualitate
Cum apreciază premierul Bolojan problemele din coaliție:

Premierul Ilie Bolojan este de părere că disputele din coaliție sunt doar niște discuții „de 2 lei” de care oamenii s-au săturat. Acesta a mai declarat, în cadrul unui interviu pentru Radio România Actualități, că românii „vor să vadă ceva acțiune”. 

În contextul unei coaliții formată din patru partide și grupul minorităților, este dificilă obținerea consensului pentru gestionarea proiectelor și reformelor. „Oamenii s-au săturat de disputele noastre de 2 lei”, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan, la radio.

„Fiind o coaliţie de patru partide plus grupul minorităţilor, nu este foarte comod să asiguri susţinere, să faci o masă critică care să susțină lucruri care nu sună bine. Sună bine să faci investiții, dar în momentul în care blochezi investiția sau nu mai aloci sume pentru una sau alta, atunci cu siguranță vei găsi dezaprobare”. 

Unul dintre exemplele oferite de premier a fost și aceea a realizării unei centuri ocolitoare în zona Gura Humorului, în valoare de 500 de milioane de euro, la care s-a renunțat din cauză că nu toți cei din coaliție au fost de acord și care a fost scoasă de pe ordinea de zi a ședinței de guvern.

„Ca fost președinte de Consiliu Județean, am făcut trei centuri, dar una a fost de 25 de milioane de euro, una de 45 de milioane și una de 75 de milioane de euro , cea mai lungă cu pasaje, cu viaducte și așa mai departe.

În calitate de premier am căutat să adun susținere, să am relații de respect cu președinții de partide, cu toate partidele, să nu potențez conflicte, pentru că asta e cel mai simplu, dar oamenii cred că s-au săturat de disputele noastre de 2 lei și vor să vadă ceva acțiune, în așa fel încât să putem ajunge la niște acorduri și să punem în practic aceste proiecte care, indiferent cine este în guvernare, trebuie puse în practică”, a mai spus Ilie Bolojan.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ilie Bolojan anunță că România va plăti dobânzi de 3% din PIB în 2026: „DEFICITUL este foarte mare”

Premierul Ilie Bolojan, PRIMA REACȚIE după explozia din Sectorul 5: „Din primele informări ale ISC, acest bloc va fi probabil demolat”

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Cel mai bun instrument pentru CENZURĂ – războiul hibrid introdus în politica de Apărare Națională”
15:29
Dan Dungaciu: „Cel mai bun instrument pentru CENZURĂ – războiul hibrid introdus în politica de Apărare Națională”
EVENIMENT Totul a sărit în aer la 08:49:16. Gândul prezintă primele IMAGINI de pe camerele de supraveghere cu momentul exploziei din București
15:04
Totul a sărit în aer la 08:49:16. Gândul prezintă primele IMAGINI de pe camerele de supraveghere cu momentul exploziei din București
DRAMĂ A aruncat-o în aer “mirosul” incompetenței. Gazul care a sufocat un om și două vieți. Povestea gravidei de 24 de ani care n-a avut nicio șansă
15:00
A aruncat-o în aer “mirosul” incompetenței. Gazul care a sufocat un om și două vieți. Povestea gravidei de 24 de ani care n-a avut nicio șansă
POLITICĂ Bolojan vrea „rapid” angajarea răspunderii pe reforma administrației locale: „Primarii să nu stea cu mâna întinsă”
14:53
Bolojan vrea „rapid” angajarea răspunderii pe reforma administrației locale: „Primarii să nu stea cu mâna întinsă”
ULTIMA ORĂ Bogdan Ivan îi amenință pe vinovații exploziei: „Toți cei responsabili vor fi trași la răspundere în fața legii! Fără excepție!”
14:21
Bogdan Ivan îi amenință pe vinovații exploziei: „Toți cei responsabili vor fi trași la răspundere în fața legii! Fără excepție!”
ACTUALITATE Semnalele care anunță o defecțiune gravă. Când apare riscul ca o centrală pe gaz de apartament să explodeze
14:20
Semnalele care anunță o defecțiune gravă. Când apare riscul ca o centrală pe gaz de apartament să explodeze
Mediafax
Asigurători: 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
Digi24
Femeia găsită moartă într-o pădure lângă București a fost ucisă de iubitul fiicei sale, la îndemnul fetei
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de explozia blocului din Sectorul 5 al Capitalei. O locatară a semnalizat indiferența autorităților. Ce s-a întâmplat când un angajat și-a făcut apariția
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Asigurători: 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
Click
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Digi24
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Cancan.ro
Bilanțul victimelor expoziei din Sectorul 5 al Capitalei a CRESCUT. Câte persoane au nevoie de îngrijiri. Informații de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
VIDEO Explozie Rahova: O femeie însărcinată de doar 24 de ani, găsită moartă sub o placă de beton, la etajul 6
KanalD
Explozie puternică la un bloc din București în această dimineață.Bilanț: 17 răniți și 3 morți. O femeie însărcinată, găsită moartă printre dărâmături
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
De ce cifra 4 aduce GHINION în unele culturi?
Capital.ro
A strălucit ca o stea. 17 octombrie, ziua în care a murit Marea Doamnă a filmului. Românii s-au îndrăgostit de filmul franțuzesc pentru ea
Evz.ro
Cea mai bogată concurentă de la Asia Express duce o viață ca în filme
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Veronica distruge orice urmă de romantism: "Se dau astea îndrăgostite tare. Cine ești tu? Îți dau maxim o săptămână cu el". Concurenta din Casa Iubirii susține că Robert se folosește de interacțiunea cu Bianca pentru a rămâne în competiție
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Hipopotamii au trăit în Europa cu 80.000 de ani mai mult decât se credea