Premierul Ilie Bolojan, PRIMA REACȚIE după explozia din Sectorul 5: „Din primele informări ale ISC, acest bloc va fi probabil demolat”

Ilie Bolojan a avut, vineri după-amiază, o primă reacție la Radio România Actualități, în cazul exploziei din cartierul Rahova al Capitalei, acolo unde 3 persoane au decedat și alte 13 sunt rănite.

„Din păcate, am avut în această dimineață această tragedie și îmi exprim compasiunea pentru familiile celor decedați și răniți, pentru toți locuitorii acestui bloc. Înțeleg că sunt 3 decedați și 2 într-o stare destul de gravă, iar doi, din păcate, sunt cu arsuri destul de serioase. Mi-a comunicat ministrul Sănătății că s-a convenit să fie transferați în străinătate. Această tragedie a generat acest număr de victime și afectarea structurii… Din primele informări ale Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), acest bloc va fi probabil demolat”, a spus Ilie Bolojan.

Șeful Executivului este convins de cauza exploziei: „O scăpare de gaz”.

„În mod cert este o scăpare de gaz. Aici urmează să se finalizeze ancheta care este în curs, pentru că până la limita de proprietate a blocului responsabil pentru rețeaua de gaz era concesionarul din sectorul respectiv, compania Distrigaz. Înțeleg că scăpările de gaz au fost în interior și din datele pe care le-am avut până în momentul de față. Din înregistrările care sunt făcute la dispeceratele operatorului Distrigaz, ei au fost sesizați că este o problemă, s-au dus acolo cu o zi înainte, au constatat că într-adevăr sunt probleme în interior, au oprit gazul alimentar acelui bloc, au sigilat componentea care blochează, au fost sunați și a doua zi în această dimineață, s-au dus din nou acolo, au constatat că sigiliul nu mai este la locul lui”. E foarte probabil ca cineva să fi intervenit și să fi redeschis alimentarea în interiorul blocului și imediat după ce echipa a fost acolo, s-a generat această explozie”, a adăugat Ilie Bolojan.

Până în prezent, autoritățile au anunțat trei morți și 13 răniți după explozie. O femeie însărcinată, în vârstă de 24 de ani, și-a pierdut viața în explozie. Căutările continuă. Raed Arafat a lansat avertismentul ca nimeni, în afară de salvatori, să nu intre în „blocul groazei” din Rahova. (LIVE TEXT AICI)

„Blocul groazei” din Rahova lasă în urmă lacrimi și durere

Reamintim că o explozie puternică a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar imaginile filmate la fața locului arată că blocul este în colaps. O dronă a fost trimisă în zonă, pentru ca salvatorii să poată identifica mai ușor victimele. De asemenea, a fost adus și un câine de căutare, cu același scop.

Din primele informații, o acumulare masivă de gaze ar fi dus la producerea tragediei din Rahova. Ancheta autorităților este în desfășurare. (CITIȚI AICI)

ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO