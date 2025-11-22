Cum arată acum Adriana ILIESCU (cea mai bătrână mamă din lume) și fiica ei. Eliza a împlinit 20 de ani

Adriana Iliescu, 87 de ani, este considerată cea mai bătrână mamă din lume. Fiica sa, Eliza, a ajuns la vârsta de 20 de ani și își construiește propriul drum în viață. Fosta profesoară vorbește cu mândrie despre ea și spune că studiază la două facultăți.

Eliza este o domnișoară puternică și pregătită să facă față provocărilor care urmează.

Eliza studiază la două facultăți

Numele Adriana Iliescu a devenit cunoscut în întreaga lume în ianuarie 2005, când s-a aflat că o femeie din România în vârstă de 66 de ani și 10 luni a născut o fetiță. Copila, botezată Eliza Maria Bogdana, a venit pe lume în urma unei sarcini extrem de delicate, rezultatul unei proceduri de fertilizare in vitro realizate în 2004 de medicul Bogdan Marinescu.

Adriana Iliescu a fost mamă purtătoare după un tratament hormonal menit să inverseze instalarea menopauzei, iar ovulul și sperma au provenit de la donatori anonimi.

Inițial, a fost o sarcină cu tripleți, dar unul dintre embrioni s-a oprit din evoluție. După 33 de săptămâni, cele două fetițe rămase cântăreau 1,45 kg și 0,69 kg. Din păcate, cea mai mică dintre ele nu a reușit să supraviețuiască, iar Eliza a primit al doilea prenume, Bogdana, în memoria surorii ei gemene.

La naștere, Eliza a petrecut mai bine de o lună în spital, în incubator.

Astăzi, însă, este o tânără implicată și ambițioasă. Ea a ales să urmeze două specializări din domeniul umanist, fiind atrasă de literatură și filosofie încă din perioada liceului. Adriana Iliescu se mândrește că fiica ei are, de când a început facultatea, doar note de 9 și 10.

„Are note doar de 9 și 10, la facultate. Îi place foarte mult filosofia, pentru ea este o mare pasiune. Limba Română, nu mai zic, deoarece este o materie care e ca la ea acasă!”, povestea mama în urmă cu ceva timp.

Tânăra se implică și în activități culturale. Recent, a participat la „Șezătoarea culturală”, un eveniment dedicat literaturii române contemporane. Ea a prezentat romanul „Sunt o babă comunistă”, de Dan Lungu, și a vorbit în cadrul unui dialog literar alături de alți invitați din mediul cultural.

Cum a aflat Eliza adevărul despre cine este

De-a lungul anilor, Adriana Iliescu nu a ascuns nimic față de fiica ei. Treptat, i-a explicat cum a fost posibilă sarcina și de ce nu își va cunoaște niciodată tatăl biologic, fiind vorba despre o bancă de donatori. Se pare că Eliza a pus întrebări și a avut nedumeriri, dar într-un final a acceptat situația.

La rândul ei, Adriana Iliescu spune că decizia de a deveni părinte a fost una dintre cele mai puternice trăiri ale vieții ei: „Mi-am dorit copii încă de când am fost fetiță. Nu m-am gândit că nu voi avea copii. Nu știu de vârsta mea. Nicio secundă nu m-am comportat ca o femeie care-și acceptă situația de a nu fi mamă. Nicio secundă nu am abandonat. Ziua când am aflat că voi fi mamă a fost cea mai tulburătoare din existența mea și mi-a adus cele mai mari spaime pentru că mă temeam că se va pierde sarcina”.

Fosta profesoară, ajunsă azi la 87 de ani, trăiește discret într-un apartament din București. Spune că își admiră fiica în devenirea ei ca adult și speră să aibă o carieră frumoasă în viață.

