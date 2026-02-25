Prima pagină » Actualitate » Cum arată acum Planșeul Unirii din centrul Capitalei. Anunțul important făcut de primarul Daniel Băluță

Nicolae Oprea
25 feb. 2026, 15:13, Actualitate
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a făcut miercuri un anunț foarte important despre stadiul lucrărilor la Planșeul Unirii din București. Potrivit edilului, prima etapă de refacere a plăcii de beton din centrul orașului, cea din zona Hanului lui Manuc, este gata.

„O nouă săptămână de lucru la Planșeul Unirii.

Prima etapă de refacere a plăcii de beton din centrul orașului, cea din zona Hanului lui Manuc, este gata. Constructorii sunt concentrați acum în zona parcului (așa-numitele zone 2 și 3). Asta înseamnă că sunt șanse bune ca, din vară, să intrăm și în ultima fază a proiectului și să îl terminăm anul acesta, adică mai devreme cu 6 luni decât termenul inițial”, a anunțat Daniel Băluță.

Planșeul Unirii, consolidat prin programul „Anghel Saligny”

Guvernul a decis, în aprilie 2023, suplimentarea cu 750 de milioane de lei a fondurilor din Programul „Anghel Saligny”, pentru reabilitarea și consolidarea Planșeului de la Piața Unirii.

Foarte multă vreme, proiectul de reabilitare a fost blocat în sertarul fostului primar general Nicușor Dan, care a semnat autorizația de începere a lucrărilor în ultima sa zi de mandat la Primăria Generală.

Planșeul de beton din Piața Unirii, pe sub care trece Râul Dâmbovița, se afla într-o stare de degradare foarte mare. Expertize tehnice au arătat că structura avea un risc seismic gradul I.

Structura de beton se afla în risc de prăbușire

Potrivit specialiștilor în construcții, care au verificat planșeul, acesta se putea prăbuși în cazul unui seism de intensitate medie. Problema uriașă era reprezentantă și de faptul că pe sub Dâmbovița (și pe sub planșeu) se află pasajul de la metrou, dintre Unirii 1 și Unirii 2.

Gândul a publicat încă din martie 2021 imagini în premieră de sub planșeu, care arată starea deplorabilă a construcției. Imaginile pot fi văzute AICI

Acestea sunt deficiențele grave identificate la Planșeul Unirii:

  • armături corodate, beton exfoliat, reduceri de secțiune, vegetație acvatică pe fața betonului și defecte de față văzută la riglele cadrelor;
  • grinzi secundare (nervuri) demolate, zone care se presupune că au fost refăcute în cofraj metalic nerecuperat și care sunt într-o stare avansată de coroziune;
  • grinzi secundare (nervuri) cu secțiune de rezistență puternic afectată, console scurte la cadrele de rost distruse în întregime ca urmare a infiltrațiilor de apă în rosturi;
  • beton exfoliat, armături corodate și infiltrații locale în placa de beton a planşeului;
  • defecte de execuție și lucrări executate necorespunzător cu ocazia diverselor intervenții la planșeu;
  • degradări la partea carosabilă a străzilor de deasupra planşeului, guri de scurgere, borduri, trotuare pietonale și parapete.

Daniel Băluță, despre reabilitarea PLANȘEULUI Unirii: „Nu se va bloca toată circulația în Piața Unirii.

