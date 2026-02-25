Prima pagină » Actualitate » Localitățile de pe malul Dunării, în alertă de inundații. Record doborât după un deceniu pentru cotele fluviului care traversează 7 țări europene

Localitățile de pe malul Dunării, în alertă de inundații. Record doborât după un deceniu pentru cotele fluviului care traversează 7 țări europene

Elena Ailuţoaei
25 feb. 2026, 14:59

Alertă în mai multe localități din Dolj aflate pe malul Dunării. Primarii din zonele afectate au primit avertizări că debitul Dunării va crește în perioada următoare. Este posibil chiar să fie depășite cotele de apărare și să fie inundate zonele din apropiere. Autoritățile sunt sfătuite să evacueze, după caz, utilajele, depozitele de lemne și fermele din zona dig-mal.

Astfel, mai multe pășuni și terenuri au fost deja inundate în această perioadă în urma ploilor și a topirii zăpezii care au făcut ca nivelul râurilor să crească vizibil, transmite corespondentul Gândul.

Toate animalele din fermele aflate lângă fluviu au fost evacuate

Animalele din fermele aflate lângă fluviu au fost evacuate.

Inundații la Dunăre. Foto: Gândul

„Dunărea a depășit debitul normal pentru această perioadă cu 2.500 de metri cubi. Acum analizăm situația digurilor. Au fost trimise avertizări către fermele de animale din proximitate să evacueze animalele”, a declatay Dan Naicu, director Administrația Bazinală Jiu.

Cel mai mare nivel al apelor Dunării din ultimul deceniu

  • Alerta a fost dată pe Valea Dunării. Debitul Dunării este cu peste 2500 mc/ secundă pe media multianuală, având un debit de aproape 7000 mc/secundă.
  • Și lacurile din zona Dunării sunt peste nivelul normal și mai este foarte puțin până când apa va ajunge la case. Trebuie menționat că Dunărea nu a mai fost atât de crescută din anul 2016

Cel mai mare vas de cercetare care monitorizează Dunărea este la Galați

În altă ordine de idei, toamna trecută România a bifat o reușită importantă în cercetarea biomarină care monitorizează Dunărea. Astfel, cea mai mare navă de cercetare din Europa a fost construită în țara noastră, la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, de o echipă restrânsă de profesori și cercetători. Nava REXDAN este cel mai mare vas de cercetare din apele interioare europene, potrivit Antena3. Bijuteria plutitoare are 9 laboratoare de ultimă generaţie, în care este monitorizată calitatea apei Dunării. Apa fluviului care traversează 7 țări europene este consumată de 6 milioane de oameni, 

