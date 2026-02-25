Prima pagină » Actualitate » Serialul tulburător care este disponibil, acum, și în România. Pelicula este adaptată după cartea unui laureat al Premiului Nobel pentru Literatură

25 feb. 2026, 14:45, Actualitate
Cinefilii români au posibilitatea să privească un alt serial tulburător pe una dintre platformele de streaming disponibile în România. Este vorba despre pelicula „Lord of the Flies”, care este adaptată după o carte scrisă de un laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. Adaptarea este realizată de BBC.

„Lord of the Flies” (n.r. „Împăratul Muștelor”) este un nou serial tulburător care poate fi urmărit, acum, și în România. Pelicula, care este o adaptare realizată de BBC, în parteneriat cu Eleven Film, este disponibilă pe platforma de streaming HBO Max încă de marți, 24 februarie 2026. A fost încărcat primul episod.

„Lord of the Flies” este un roman scris de William Golding (scriitor, poet, dramaturg britanic, n. 19 sept. 1911, d. 19 iunie 1993) și publicat în anul 1954. Este unul dintre cele mai cunoscute romane ale secolului XX. Romanul este studiat și în prezent în școli și universități din spațiul anglo-saxon.

Acum, la zeci de ani distanță de la publicarea romanului, noua adaptare ecranizată și realizată de BBC promite o versiune intensă și tulburătoare. Unii dintre critici compară impactul serialului cu cel al deja celebrului „Adolescence”.

Pelicula poate fi urmărită și în România

De menționat faptul că această carte nu se află la prima ecranizare. Ea a mai fost ecranizată pentru cinema în 1963 și în 1990, ultima versiune fiind regizată de Harry Hook. De data aceasta, „Împăratul Muștelor” este adaptat ca miniserie de televiziune.

Premiera peliculei a avut loc, deja, pe 8 februarie 2026, putând fi văzută pe BBC One și BBC iPlayer, așa cum arată BBC.co.uk. Apoi, platformele de streaming au început să liciteze pentru drepturile de difuzare. Miniseria „Împăratul Muștelor” poate fi urmărită pe platforma HBO Max, în România, iar în SUA este disponibilă pe Netflix.

„Adaptat după romanul lui William Golding din 1954, serialul e construit în jurul unui grup de băieți britanici naufragiați pe o insulă pustie”, se arată pe platforma de streaming.

„Această serie îndrăzneață și strălucitoare îi va înspăimânta pe părinți la fel de mult ca «Adolescence»”, titrează The Independent.

„La fel ca «Ferma Animalelor» a lui George Orwell, «Împăratul muștelor» a lui William Golding este adesea abordat de cititori prea tineri pentru a-l înțelege pe deplin. Această adaptare nu-și cere scuze pentru că se adresează adulților. Vânători de porci îmbibate în sânge, halucinații hipnotice, izbucniri de violență bruscă și șocantă: insula lui Thorne este un loc brutal”, scrie Nick Hamilton, în recenzia lui, oferind 4/5 stele.

