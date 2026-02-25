Prima pagină » Actualitate » Ciprian Ciucu, acuzații grave la adresa lui Daniel Băluță: Refuză predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare

Ciprian Ciucu, acuzații grave la adresa lui Daniel Băluță: Refuză predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare

25 feb. 2026, 14:45, Actualitate
Ciprian Ciucu, acuzații grave la adresa lui Daniel Băluță: Refuză predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, îi aduce acuzații grave lui Daniel Băluță. Edilul general spune că primarul Sectorului 4 ar refuza predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare din Sectorul 4.

„Atrag atenția public, după ce toate demersurile legale și administrative intreprinse de către PMB în ultimii tei ani au eșuat, asupra unui fapt extrem de grav!

Primăria Municipiului București riscă să piardă o sumă uriașă, este vorba despre 220.161.760 de lei (fără TVA), pentru că Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, refuză predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare din Sectorul 4. Este vorba despre amplasamente care se întind pe aproximativ 30 de străzi. Dintr-un total de 12, au fost predate doar patru. Lucrările ar trebui finalizate până în luna decembrie 2027”, a scris primarul general.

Ciprian Ciucu mai precizează care ar fi fost motivul invocat de Primăria Sectorului 4 în această speță.

Scandal între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță

„Motivul invocat este că se strică ceva amenajări peisagistice și că sectorul nu mai arată bine și D. Băluță poate suferi electoral. Absurd!

Există două consecințe importante:

  1. Banii vor fi pierduți, lucrările nu se vor executa;
  2. Bucureștenii din Sectorul 4, cel mai afectat sector în acestă iarnă, vor fi ținuți în frig pentru mult timp de acum înainte;

Dacă vor fi pierduți acești bani, PMB se va îndrepta împotriva Primăriei Sectorului 4 (PS4) și a primarului Băluță pentru recuperarea prejudiciului. Nu ne încălzește cu nimic că PS4 va fi în litigiu cu PMB și că vom recupera banii din bugetul acestei primării, sunt tot bani publici”, mai scrie Ciprian Ciucu.

În prezent, între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță există un conflict deschis legat de situația termoficării din București.

Ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) nu a mai avut loc marți, din lipsă de cvorum. Prezent la dezbateri, liderul PSD București, Daniel Băluță, a anunțat că social-democrații intră în grevă până când aparatul de specialitate al primarului general va redacta documentele necesare. PSD a anunțat și convocarea unei noi ședințe extraordinare. În replică, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a lansat un atac dur la adresa PSD și a catalogat inițiativa drept „praf în ochi”.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Bun venit pe „Lună”! Centura Capitalei pare a fi lovită de asteroizi, după trei episoade de ninsoare. Acestea sunt imaginile rușinii de pe drumul din jurul Bucureștiului
16:23
Bun venit pe „Lună”! Centura Capitalei pare a fi lovită de asteroizi, după trei episoade de ninsoare. Acestea sunt imaginile rușinii de pe drumul din jurul Bucureștiului
SCANDAL Scandal cu jigniri între consilierul lui Bolojan și oponentul premierului din partid: Thuma: „E consilier ca să nu rămână șofer”
16:07
Scandal cu jigniri între consilierul lui Bolojan și oponentul premierului din partid: Thuma: „E consilier ca să nu rămână șofer”
EDUCAȚIE Sindicaliștii din Educație i-au scris lui Nicușor Dan. Lista revendicărilor. „Schimbarea autentică nu se construiește pe austeritate”
15:55
Sindicaliștii din Educație i-au scris lui Nicușor Dan. Lista revendicărilor. „Schimbarea autentică nu se construiește pe austeritate”
UTILE Câte luni trebuie sa aibă lucrate o femeie pentru acordarea unui concediu prenatal. Ce trebuie să știe viitoarele mame
15:52
Câte luni trebuie sa aibă lucrate o femeie pentru acordarea unui concediu prenatal. Ce trebuie să știe viitoarele mame
ADMINISTRAȚIE Cum arată acum Planșeul Unirii din centrul Capitalei. Anunțul important făcut de primarul Daniel Băluță
15:13
Cum arată acum Planșeul Unirii din centrul Capitalei. Anunțul important făcut de primarul Daniel Băluță
Mediafax
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
Digi24
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal găsit de edili pentru a nu tăia posturi
Cancan.ro
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Mediafax
UNJR îi cere președintelui Nicușor Dan să retrimită în Parlament legea privind pensiile magistraților. Acuzații pentru premierul Ilie Bolojan
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Cancan.ro
Ruxandra Luca a fost PĂRĂSITĂ de iubitul chirurg! Încă o lovitură, după ce Antena 1 S-A DEZIS de ea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO - Titi Aur explică de ce o mașină ieftină poate însemna risc mai mare
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Descopera.ro
Ar putea exista de două ori mai multe specii de vertebrate pe Pământ. Cum este posibil?
REACȚIE Avertismentul lui Viorel Cataramă: Pentru lovitura de stat pe care a dat-o, Klaus Iohannis va face pușcărie tot restul vieții
16:08
Avertismentul lui Viorel Cataramă: Pentru lovitura de stat pe care a dat-o, Klaus Iohannis va face pușcărie tot restul vieții
FLASH NEWS Inudații devastatoare și alunecări de teren în sud-estul Braziliei: 30 de oameni au murit și 40 sunt dați dispăruți
16:03
Inudații devastatoare și alunecări de teren în sud-estul Braziliei: 30 de oameni au murit și 40 sunt dați dispăruți
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan a trimis OUG-urile adoptate la Monitorul Oficial: „Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanțe”
16:02
Ilie Bolojan a trimis OUG-urile adoptate la Monitorul Oficial: „Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanțe”
SCANDAL Presa moldovenească: „Simion” de peste Prut, dat jos dintr-un autobuz în Italia că nu avea bilet. Deputatul moldovean ar fi refuzat să plătească călătoria și ar fi invocat imunitatea parlamentară
15:40
Presa moldovenească: „Simion” de peste Prut, dat jos dintr-un autobuz în Italia că nu avea bilet. Deputatul moldovean ar fi refuzat să plătească călătoria și ar fi invocat imunitatea parlamentară
CONTROVERSĂ Ucraina și-a impus un interval de timp pentru aderarea la Uniunea Europeană. Termenul-limită: aprilie 2027. Ce planuri și-a făcut Kievul
15:38
Ucraina și-a impus un interval de timp pentru aderarea la Uniunea Europeană. Termenul-limită: aprilie 2027. Ce planuri și-a făcut Kievul
FLASH NEWS Procurorul Bogdan Pîrlog se retrage din cursa pentru DIICOT. Recunoaște că există magistrați mai bine pregătiți: „Participarea mea nu este necesară”
15:31
Procurorul Bogdan Pîrlog se retrage din cursa pentru DIICOT. Recunoaște că există magistrați mai bine pregătiți: „Participarea mea nu este necesară”

Cele mai noi

Trimite acest link pe