Ciprian Ciucu, acuzații grave la adresa lui Daniel Băluță: Refuză predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, îi aduce acuzații grave lui Daniel Băluță. Edilul general spune că primarul Sectorului 4 ar refuza predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare din Sectorul 4.

„Atrag atenția public, după ce toate demersurile legale și administrative intreprinse de către PMB în ultimii tei ani au eșuat, asupra unui fapt extrem de grav!

Primăria Municipiului București riscă să piardă o sumă uriașă, este vorba despre 220.161.760 de lei (fără TVA), pentru că Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, refuză predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare din Sectorul 4. Este vorba despre amplasamente care se întind pe aproximativ 30 de străzi. Dintr-un total de 12, au fost predate doar patru. Lucrările ar trebui finalizate până în luna decembrie 2027”, a scris primarul general.

Ciprian Ciucu mai precizează care ar fi fost motivul invocat de Primăria Sectorului 4 în această speță.

Scandal între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță

„Motivul invocat este că se strică ceva amenajări peisagistice și că sectorul nu mai arată bine și D. Băluță poate suferi electoral. Absurd!

Există două consecințe importante:

Banii vor fi pierduți, lucrările nu se vor executa; Bucureștenii din Sectorul 4, cel mai afectat sector în acestă iarnă, vor fi ținuți în frig pentru mult timp de acum înainte;

Dacă vor fi pierduți acești bani, PMB se va îndrepta împotriva Primăriei Sectorului 4 (PS4) și a primarului Băluță pentru recuperarea prejudiciului. Nu ne încălzește cu nimic că PS4 va fi în litigiu cu PMB și că vom recupera banii din bugetul acestei primării, sunt tot bani publici”, mai scrie Ciprian Ciucu.

În prezent, între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță există un conflict deschis legat de situația termoficării din București.

Ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) nu a mai avut loc marți, din lipsă de cvorum. Prezent la dezbateri, liderul PSD București, Daniel Băluță, a anunțat că social-democrații intră în grevă până când aparatul de specialitate al primarului general va redacta documentele necesare. PSD a anunțat și convocarea unei noi ședințe extraordinare. În replică, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a lansat un atac dur la adresa PSD și a catalogat inițiativa drept „praf în ochi”.