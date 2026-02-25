Bun venit pe „Lună”! Centura Capitalei pare a fi lovită de asteroizi, după trei episoade de ninsoare. Acestea sunt imaginile rușinii de pe drumul din jurul Bucureștiului

Centura București (DNCB) pare că a trecut printr-o ploaie de asteroizi și de comete, după trei episoade de ninsoare din această iarnă. Drumul din jurul Capitalei este plin de adevărate cratere, iar circulația este aproape imposibilă, mai ales în zona Pantelimon – Cernica, unde sunt sute de gropi.

Centura Capitalei se prezintă ca un adevărat „drum al rușinii”. Artera este plină de gropi imesne, iar cei care trec prin zona Pantelimon – Cernica trebuie să suporte un adevărat calvar.

„Împărtășesc acest video ca să vă arăt starea de degradare extremă a carosabilului pe Centura București (DNCB), în special pe sectorul cuprins între Cernica și accesul la A2, dar și continuarea acestuia (în sens invers) către ieșirea spre Urziceni (DN2)”, este un mesaj pe grupul Info Trafic București și Ilfov.

Postarea este însoțită și de un clip video în care se poate observa cât de greu se circulă în prezent pe Centura Capitalei din cauza gropilor imense.

Și Bucureștiul pare un oraș bombardat, plin de gropi

Nu doar Centura este extrem de degradată în aceste zile, ci aproape tot Bucureștiul este plin de gropi.

Șoferii bucureșteni s-au trezit în această iarnă într-un oraș în care străzile par lovite de bombe, care au lăsat în urmă cratere până la 1,5 metri diametru, chiar în centrul Capitalei. Reporterii Gândul au identificat cele mai mari gropi, iar specialiștii spun că de vină este calitatea foarte proastă a asfaltului.

Potrivit lui Marian Bârgău, director general al Administrației Străzilor, un alt motiv pentru care apar aceste gropi este faptul că asfaltul este foarte îmbătrânit, iar multe bulevarde au nevoie de lucrări majore de reabilitare.

Șoferii trebuie să se obișnuiască cu aceste gropi, pentru că plombarea lor va începe odată cu încălzirea vremii, potrivit reprezentanților Primăriei Capitalei.

Primăria Sectorului 2 a alocat peste 7 milioane de lei pentru reparația străzilor

Primarul Sectorului 2, Rares Hopincă, a anunțat, marți, că administrația pe care o conduce a alocat peste 7 milioane de lei pentru astuparea gropilor. Potrivit edilului, în Sectorul 2 au fost evaluate deja mii de „cratere”.

„De săptămâna viitoare începem campania de reparații pe toate străzile din sector.

Vom lucra simultan, atât Primăria Sectorului 2, pe străzile pe care le avem în administrare, cât și Administrația Străzilor (PMB), pe arterele cu transport în comun. Am avut astăzi o ședință de lucru în care am clarificat bugetul și calendarul de intervenții.

Pentru a evita sincopele bugetare, Primăria Sectorului 2 va aloca, în primă fază, 2 milioane de lei către Administrația Străzilor, pentru a urgenta intervențiile acestora pe raza sectorului nostru”, a anunțat, marți, primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă.