Cum arată masa de Crăciun a Monicăi Tatoiu. ”Am zis că mai bine să rămână farfuria goală decât să arunc la gunoi”

Monica Tatoiu, în vâstă de 68 de ani, a spus ce bunătăți va avea anul acesta la masa de Crăciun. ”Am zis că mai bine să rămână farfuria goală decât să arunc la gunoi”, a declarat aceasta.

Monica Tatoiu va petrece Crăciunul acasă anul acesta, în timp ce de Revelion va pleca în vacanță.

Aceasta a spus, pentru revista Viva, cum va arăta masa sa de Crăciun.

Cum arată masa de Crăciun a Monicăi Tatoiu. ”Eu tot spun că poate acum, cu austeritatea aceasta, nu se va mai arunca mâncare”

”La câtă mâncare se arunca până acum! Eu tot spun că poate acum, cu austeritatea aceasta, nu se va mai arunca mâncare. Poate facem mai puțin. Iată cum am făcut eu acum, de Crăciun. Am făcut un calcul ca la buget, cam cât mănâncă fiecare și am zis că mai bine să rămână farfuria goală decât să arunc la gunoi. Anul acesta la mine nu este austeritate, ci este gândire constructivă pe termen scurt, cu bătaie lungă pe termen lung, pentru că vine 2026 și nu o să fie bine”, a declarat Monica Tatoiu.

Despre meniul de Crăciun, vedeta a spus:

”Câteva felii de salam, niște cârnați pe care îi prăjesc atunci, pentru că cei reîncălziți nu sunt buni. O să mai am niște urechi de porc coapte, care merg foarte bine la aperitive, salată de boeuf, cu pui, nu cu porc. Salata de boeuf se face iarna. Mai avem o țuică de Maramureș la aperitiv, apoi o friptură la cuptor cu cartofi piure și eternul cremșnit de la mama, care anul acesta va f transformat într-o prăjitură portugheză. Cine a fost la Lisabona știe. Aluatul acela franțuzesc umplut. E mult mai eficient așa. Prăjitura națională portugheză e un fel de cremșnit. O să avem un vin roșu, sec, neamestecat cu altceva și multă conversație fătă politică”.

Monica Tatoiu are un băiat

Monica Tatoiu este o cunoscută femeie de afaceri. De asemenea, aceasta a fost și profesoară de matematică.

În plan personal, Monica Tatoiu este căsătorită de foarte mulți ani cu Victor Tatoiu, împreună cu care are un băiat, Victor. Monica Tatoiu a mai avut o căsnicie cu Radu Stoenescu.