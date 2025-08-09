Prima pagină » Actualitate » Cum arăta Pământul în urmă cu 150 de milioane de ani. Ce era în locul României de azi

Cum arăta Pământul în urmă cu 150 de milioane de ani. Ce era în locul României de azi

Rene Pârșan
09 aug. 2025, Actualitate
Cum arăta Pământul în urmă cu 150 de milioane de ani. Ce era în locul României de azi

Savanții de la Univers Science au realizat o simulare video spectaculoasă care arată configurația Pământului „pe vremea dinozaurilor”. Oceanele, continentele sunt cu totul diferite ca „pe vremea omului”. Europa era „unită cu Africa”, România preistorică nu avea „ieșire la Mare”, iar Mediterana nu exista, de exemplu.

„România de ieri”

„România de azi”

De atunci, continentele „s-au fărâmițat'” oceanele s-au reconfigurat, mișcarea continua a plăcilor tectonice, erupțiile devastatoare ale vulcanilor terești și submarini au schimbat dramatic „harta” Pământului. Evident, lucrurile continuă să fie „în mișcare”. Sunt simulări care arată că migrația continentelor va continua, Africa se va splita, iar Australia își va continua drumul către est, sunt câteva exemple minore. Într-o perioadă scurtă, în termeni geologici, parte a uscatului va dispărea din cauza încălzirii globale, iar pe termen lung vor apărea noi arhipelaguri vulcanice etc.

