Cum arată războiul modern în viziunea lui Ion Cristoiu. „E mai complicat”

Ion Cristoiu, scriitor și publicist, vorbește despre războiul modern în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache.

„În cazul unei apocalipse, e în felul următor: pornesc 50 de rachete de acolo și concomitent 50 de rachete de dincolo. În acel moment se împrăștie radiațiile. Tancurile..ce să faci cu ele? Ursula vrea zid anti-drone, și apoi dronele vor fi depășite și după va vrea zid anti-inteligență artificială”, spune Ion Cristoiu