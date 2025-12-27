Dan Negru, reacție tranșantă la adresa celor care au „colindat” mall-urile de Crăciun: „Mall-ul nu e un progres față de grajdul lui Iisus”

A doua zi de Crăciun a fost, pentru mulți români, mai degrabă o prelungire a sezonului de cumpărături decât o continuare a sărbătorii religioase. Magazine deschise, mall-uri pline și trafic intens au generat reacții critice în spațiul pubic.

Dan Negru a publicat pe Facebook un mesaj cu tentă critică la adresa consumerismului asociat Crăciunului modern. El a făcut și o pararlelă dintre Crăciunul din vremea bunicului său și Crăciunul de azi, spunând că, de fapt, ceea ce trăim nu este o „evoluție”.

„Amprenta digitală nu este o evoluție față de degetul bunicilor. Nici mall-ul de azi nu este o evoluție față de grajdul lui Iisus!”, a scris Dan Negru. Iată mesajul său, în integralitate:

„S-au deschis magazinele în a doua zi de Crăciun și am ajuns într-un mall. Oameni irascibili, supărați pe ei înșiși, agitație continuă și coșuri pline cu mâncare. Iarmaroc cu atei care caută de Crăciun cadouri pentru ziua lui Iisus. Consumerismul nu e evoluție! Mall-ul nu e un progres față de grajdul lui Iisus. Râdeam de bunicii noștri când își puneau degetul în loc de semnătură. Azi îi spunem „amprentă digitală”. Bunicul meu, Moș Pali, a trăit 96 de ani. În copilăria lui, bradul nu era împodobit cu luminițe, pentru că nu exista curent electric. Cadourile pe care le primea erau nuci.

Nucile au fost apoi cadourile pe care i le făcea mamei mele, mi le făcea mie și le făcea copiilor mei, Dara și Bogdan, pe care a apucat să-i prindă. De asta, și azi avem nuci prin casă de Crăciun. Crăciunul copilăriei lui Moș Pali nu era despre „prea-plin”. Mall-urile sunt prea pline, străzile sunt ticsite de luminițe, dar ieslea din grajdul lui Iisus e tot mai departe de noi. N-am evoluat decât în confort. Amprenta digitală nu este o evoluție față de degetul bunicilor. Nici mall-ul de azi nu este o evoluție față de grajdul lui Iisus!”, a scris Dan Negru.

