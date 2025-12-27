Prețurile exagerate i-au alungat pe români din Valea Prahovei: „Ce au crezut, că suntem proști?”

Hotelierii din stațiunile de pe Valea Prahovei s-au trezit abandonați de o mare parte a românilor și sunt pe minus la capitolul încasări, de Crăciun. Astfel, românii au constatat că prețurile de aici sunt mai mari ca oriunde.

De altfel, până nu cu mult timp în urmă, sărbătorile de Iarnă erau sezonul de glorie al Văii Prahovei, cu zeci de mii de turiști dispuși să plătească oricât pentru a-și petrece Crăciunul sau Revelionul la Sinaia, Predeal sau celelalte stațiuni din zonă.

Dar criza se reflectă și în turism, iar românii au preferat să stea acasă sau să se reorienteze spre alte destinații.

Astfel, parcări goale, camere libere, pârtii fără cozi kilometrice, toate au fost surprizele Crăciunului 2025. Și pare că situația va fi la fel și de Revelion. Reacția publică a românilor, pe rețelele sociale ca Reddit, este elocventă. Comentariile utilizatorilor arată o altă realitate, față de cea din trecut.

„Au cerut 1.500 de lei pe noapte la o pensiune mediocră, fără mic dejun. Ce au crezut, că suntem proști?”, se întreabă cineva.

Totodată, unul dintre cele mai frecvente reproșuri din comentarii este discrepanța dintre preț și calitate. „La banii ăștia merg în Austria sau Italia și măcar știu pentru ce plătesc”, a spus un utilizator.

„Poate acum învață că nu merge la infinit cu jecmăneala”, a spus cineva. Altul a adăugat: „Când ceri prețuri de lux și oferi servicii de cabană comunală, nu te mira”.

Alții oameni au comparat prețurile hotelierilor români cu cele din alte țări.

„Eu sunt în Roma acum deși voiam să merg în Sinaia, dar era mai ieftin aici (cu tot cu avion). Degeaba micșorezi acum prețul dacă acum două luni când lumea își rezervă prețul era x 5”, a spus el.

„Nu știu în ce țară trăiesc ăștia dar sub 300 nu e un preț mic”, a fost alt comentariu.

