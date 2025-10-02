Prima pagină » Actualitate » Cum au fost ÎNȘELATE două femei din Brașov de un constănțean, cu aproape 70.000 de lei. Ce le-a promis bărbatul

02 oct. 2025, 21:23, Actualitate
Polițiștii de Investigații Criminale Brașov fac cercetări într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, după ce un bărbat din Constanța a înșelat două femei din Brașov.

Suspectul le-ar fi determinat să efectueze mai multe transferuri de bani, sub pretextul sprijinirii acestora de a licita pentru achiziționarea unui apartament, în municipiul de la malul mării.

Cercetările au fost demarate după ce victimele s-au prezentat la sediul Poliției Municipiului Brașov, care au sesizat faptul că, în 2024, au fost induse în eroare și înșelate de către o persoană, care le-ar fi determinat să îi transfere suma totală de 67.000 de lei, promițându-le că le va ajuta să achiziționeze un apartament la licitație.

„Sub această motivare, una dintre persoanele vătămate i-ar fi efectuat bărbatului, prin două transferuri bancare, suma de 47.000 de lei, iar cea de-a doua persoană vătămată i-ar fi transferat, tot în cursul anului 2024, câte 10.000 de lei, în două conturi bancare”, a transmis, joi, Poliția din Brașov, potrivit Mediafax.

În urma acestei sesizări, polițiștii au făcut cercetări, care au dus la identificarea unui bărbat, de 51 de ani, din Constanța, care a fost dus la sediul Poliției Municipiului Brașov, în baza unui mandat de aducere, iar după administrarea probatoriului până la acest moment, în cauză, față de bărbatul bănuit a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiști în cadrul dosarului penal constituit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „înșelăciune”, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, urmând ca la finalizarea acestora să se propună soluția legală.

